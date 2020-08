MEDIA

Η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα της νέας ψυχαγωγικής εκπομπής Love It του ΣΚΑΪ με κεντρική παρουσιάστρια την Ιωάννα Μαλέσκου, έχει ξεκινήσει.

Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, η όμορφη Ιωάννα και η παρέα της, Παναγιώτης Χατζηδάκης, Μάρτζυ Λαζάρου και Μάνος Μαγιάτης, «θα αλλάξουν τα μεσημέρια μας», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επίσημη ανακοίνωση του καναλιού.

Λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα, έγινε και επίσημη φωτογράφηση της εκπομπής και είδαμε την Ιωάννα Μαλέσκου και τους συνεργάτες να ποζάρουν όλοι μαζί. Η παρουσιάστρια φωτογραφήθηκε με ένα λευκό, δαντελένιο μίνι φόρεμα και διαφορετικό λουκ στα μαλλιά, τόσο στην απόχρωση του ξανθού όσο και στο μήκος.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τη νέα δίωρη μεσημεριανή εκπομπή του αναφέρει: «Το "Love it" είναι όλα όσα αγαπάμε και όλα αυτά που θα αγαπήσουμε. Η Ιωάννα Μαλέσκου έρχεται με μία νέα παρέα στον ΣΚΑΪ και θα αλλάξει τα μεσημέρια μας. O Παναγιώτης Χατζηδάκης, η Μάρτζυ Λαζάρου και ο Μάνος Μαγιάτης με το «Love it» θα γίνουν η καθημερινή μας συνήθεια. Αποκλειστικές ειδήσεις, πρόσωπα που αγαπάμε και χρηστικά θέματα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας. Προτάσεις για μόδα και ομορφιά. Συνεντεύξεις αλλά και συμβουλές από special editors στο "Love It". Η πιο αγαπημένη παρέα είναι στο Love it! Τα πιο αγαπημένα θέματα είναι στο Love it!».