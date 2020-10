MEDIA

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου επιστρέφει το «Just the 2 of Us».

Το μουσικό σόου επιστρέφει στις οθόνες το Σάββατο 17 Οκτωβρίου με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη και κριτική επιτροπή τη Δέσποινα Βανδή, τη Μαρία Μπακοδήμου, τη Βίκυ Σταυροπούλου και τον Σταμάτη Φασουλή.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Open, οι τραγουδιστές που θα συμμετέχουν στον νέο κύκλο του «Just the 2 of Us» είναι: Ζωζώ Σαπουντζάκη, Ηλίας Βρεττός, Ζόζεφιν, Βαγγέλης Κακουριώτης, Πέννυ Μπαλτατζή, Λευτέρης Πανταζής, Αναστάσιος Ράμμος, Νικόλας Ραπτάκης, Χριστίνα Ψάλτη, Έφη Σαρρή, Τριαντάφυλλος, Γιώργος Τσαλίκης, Γωγώ Τσαμπά, Χρήστος Χολίδης.