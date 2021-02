MEDIA

Το «Just the Two of Us» πρόκειται να επιστρέψει σύντομα στους τηλεοπτικούς δέκτες, με παρουσιαστή φυσικά τον Νίκο Κοκλώνη και κριτική επιτροπή την Βίκυ Σταυροπούλου, τον Σταμάτη Φασουλή, την Δέσποινα Βανδή και την Μαρία Μπακοδήμου. Μάλιστα το μουσικό show τελικά θα προβληθεί και πάλι μέσα από την συχνότητα του Open περίπου στα τέλη του Μαρτίου.

Επιπλέον, η νέα προσθήκη είναι ότι θα έχει τις 4-5 πρώτες βδομάδες επεισόδια οντισιόν, όπου θα δούμε παίκτες να περνάνε οντισιόν και όποιοι είναι καλλίφωνοι θα «παντρεύονται» με έναν celebrity.

Κάποια από τα πρόσωπα που πιθανόν θα συμμετέχουν στο show, βγήκαν στη δημοσιότητα και είναι όλα ένα και ένα. Στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού «Καλύτερα δεν γίνεται», ο δημοσιογράφος Χάρης Λεμπιδάκης ανέφερε τα ονόματα έκπληξη που συζητούν για την συμμετοχή τους, στο μουσικό σόου.

Συγκεκριμένα, σε προχωρημένες συζητήσεις βρίσκονται ο Νίκος Πολυδερόπουλος, η Ιωάννα Τούνη, η Τζίνα Αλιμόνου και η Μαρίνα Πατούλη! «Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει στην δημοσιότητα μία τετράδα ονομάτων, όμως βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις και δεν έχουν υπογράψει. Το σόου πήρε το οκ από την παραγωγή και θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου. Έχει βρεθεί στούντιο και εξετάζεται το ενδεχόμενο αλλαγή ημέρας, μάλλον δεν θα προβάλλεται Σάββατο αλλά αυτά θα μας τα πει καλύτερα ο Κοκλώνης. Τα ονόματα που ακούγονται είναι η Τζίνα Αλιμόνου, η Μαρίνα Πατούλη, ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η Ιωάννα Τούνη… ας αφήσουμε κάποια ονόματα για την άλλη εβδομάδα» δήλωσε ο Χάρης Λεμπιδάκης.

