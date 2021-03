MEDIA

Θα αναλάβει το «Dancing with the Stars» στο Star ή θα παραμείνει στον Alpha, η παρουσιάστρια;

Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σχετικά με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου παρουσίασε το πρωί της Κυριακής η εκπομπή «Έλα Χαμογέλα», το οποίο διέψευσε ο Alpha.

Συγκεκριμένα η δημοσιογράφος αναφέρθηκε επικαλούμενη στο ρεπορτάζ της, για το τηλεοπτικό μέλλον της Ηλιάνας Παπαγεωργίου. Όπως εξήγησε η εκπομπή «Pop Up», δεν φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα και έτσι υπάρχουν συζητήσεις για αξιοποίηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στο κανάλι του Star.

Η παρουσιάστρια έχει προταθεί για να αναλάβει το «Dancing with the Stars», με κάποια καινούργια συμφωνία.«Άφησε θετικές εντυπώσεις σε ότι αφορά την παρουσίαση της εκπομπής. Οι πληφορίες μου αναφέρουν ότι το Pop Up δεν θα συνεχίσει την ερχόμενη χρονιά, επίσης δεν υπάρχει κάποιο άλλο project που θα αξιοποιήσει ο Alpha την επόμενη χρονιά. Θα πρέπει να γίνει συζήτηση με τον σταθμό για το συμβόλαιο της που είναι ένα συν ένα… Υπάρχει ένα σενάριο που θέλει την Ηλιάνα Παπαγεωργίου ως παρουσιάστρια του Dancing with the Stars», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ναταλία Ανδρικοπούλου.

Η Ναταλία Γερμανού όμως, μέσα από την εκπομπή της «Καλύτερα δεν γίνεται» διέψευσε κατηγορηματικά την πληροφορία λέγοντας ότι η Ηλιάνα παραμένει στον Alpha. «Δεν θα αποχωρήσει η Ηλιάνα από τον Αlpha και δεν πάει στο Star» είπε η Ναταλία Γερμανού.