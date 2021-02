Η βρετανική εταιρία σοκολατοποιίας κυκλοφόρησε μια διαφήμιση με αφορμή την 50ή επέτειο του περίφημου σοκολατένιου της αυγού, Creme Egg, ωστόσο το πασχαλινό σποτ έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις για το μήνυμα που περνάει.

Η διαφήμιση παρουσιάζει διάφορους τρόπους που μπορεί να φάει κανείς το διάσημο σοκολατένιο αυγό της Cadbury και στο τέλος, ένα ζευγάρι αντρών να μοιράζεται το γλυκό, το οποίο περνούν ο ένας στα χείλη του άλλου, πριν το δαγκώσουν και απελευθερωθεί το κρεμώδες περιεχόμενο στο στόμα τους.

Τουλάχιστον 43.000 άνθρωποι δεν συμμερίζονται τη διαφήμιση, όπως αποδεικνύει σχετικό petition με τον δραματικό τίτλο «η Cadbury πουλάει σεξ στα παιδιά», που συλλέγει υπογραφές για να αφαιρεθεί το τηλεοπτικό σποτ. «Επιλέγοντας ένα ομόφυλο ζευγάρι, η Cadbury ξεκάθαρα ελπίζει να προκαλέσει αντιπαράθεση και να διαφύγει της αρνητικής κριτικής [...] Η Cadbury γνωρίζει καλά την θρησκευτική σημασία του Πάσχα και προσβάλλει τα μέλη της χριστιανικής κοινότητας στη διάρκεια της πιο σημαντικής γιορτής στο ημερολόγιό τους», σημειώνεται στην καμπάνια, και συνεχίζει: «Η έκθεση παιδιών σε σεξουαλικό περιεχόμενο συνιστά μορφή κακοποίησης. Είναι γνωστό πως τα παιδιά συχνά αντιγράφουν ό,τι βλέπουν την οθόνη».

Η εταιρεία Mondelez International, Inc. υπερασπίστηκε την διαφημιστική καμπάνια, δηλώνοντας περήφανη που το συγκεκριμένο σποτ γιορτάζει τους πολλούς τρόπους που μπορεί να απολαύσει κανείς ένα Creme Egg της Cadbury. «Για να αναδείξει και να προβάλλει την χαρά που φέρνουν τα προϊόντα μας, ένα στιγμιότυπο από ένα αληθινό ζευγάρι να μοιράζεται το αυγό συμπεριλήφθηκε στη διαφήμιση», διευκρίνισε η εταιρία.

Πολλοί ήταν εκείνοι που ενθουσιάστηκαν με την διαφήμιση, κάνοντας λόγο για ένα θετικό μήνυμα γύρω από το σεξ, ενώ άλλοι αστειεύτηκαν σχολιάζοντας πως δεν έχουν καμία πρόθεση να μοιραστούν το γλύκισμα με κανέναν. «Η διαφήμιση για το αυγό της Cadbury με δυο άντρες να φιλιούνται διχάζει και είναι επικίνδυνη, επειδή προωθεί την απαράδεκτη ιδέα πως πρέπει να μοιράζεσαι το αυγό σου με κάποιον άλλο», έγραψε κάποιος χρήστης.

Η Mondelez International, Inc., που δεν έχει καμία πρόθεση να σταματήσει την διαφημιστική καμπάνια, απάντησε επίσης σε όσους σχολίασαν την έλλειψη μέτρων αποστάσεων στο πλαίσιο της πανδημίας το κορονοϊού, λέγοντας πως «οι ηθοποιοί στη διαφήμιση είναι από το ίδιο σπίτι οπότε ενθουσιάστηκαν που μοιράστηκαν ένα Creme Egg της Cadbury». Εμείς συστήνουμε ψυχραιμία και το παλιό αγγλικό ρητό «Chocolate doesn't ask silly questions. Chocolate understands».

Dear @CadburyUK,

Just to let you know that your Creme Egg advert featuring gay men is wholly inappropriate. I do not believe that you would do this with a heterosexual couple, but it seems homosexuality has to be promoted far more explicitly.

Go woke, go broke.

An ex-customer.

— The Rt. Hon. Stephen Brown Esq. (Bart) (@Stephen90182822) January 10, 2021