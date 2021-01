VIRAL

Ένα επικό τρολάρισμα στο ριάλιτι μοντέλων με τόσα «συγκλό» αστεία όσα χρειαζόμασταν έσκασε στο Youtube χθες το βράδυ και το έχουν δει ήδη 200 χιλιάδες άνθρωποι.

Διονύσης Ατζαράκης και Θωμάς Ζάμπρας ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους και μετά το Big Brother και το The Bacelor, για να «γλεντήσουν» -όπως μόνο αυτοί ξέρουν- το GNTM. Αυτή τη φορά οι δύο κωμικοί ενώνουν δυνάμεις με τη Νάντια Μπουλέ, την -αγνώριστη- Αποστολία Ζώη, τον Ηλία Φουντούλη και την Τζωρτζίνα Λιώση για να μας μεταφέρουν ένα «τυπικό» επεισόδιο GNTM.

Οι συμμετοχές των μοντέλων είναι δυστυχώς μόνο δύο, του Ραφαέλο (Θωμάς Ζάμπρας) που σταμάτησε τα αγγλικά στο Palso και την Ζακλίν (Τζωρτζίνα Λιόση) που εξαιτίας του κάκιστου περπατήματος της πάει μπροστά στους κριτές κάνοντας βαρελάκια ενώ τραγουδά Καζαντζίδη, τρώγοντας ένα πιτόγυρο...

Τις σουρεαλιστικές καταστάσεις συμπληρώνουν ένα concept φωτογράφισης όπου συνδεσμίτες κοπανάνε τα επίδοξα μοντέλα με καδρόνια, μια Αποστολία Ζώη- Ζενεβιέβ μόνιμα έξαλλη (αυτό το περιμέναμε), φαρμακερές ατάκες για το πως «ξεφτιλίζουν» τους συμμετέχοντες στο ριάλιτι και φυσικά πολλά πολλά αγγλικά από την Νάντια Μπουλέ- Βίκυ Καγιά, «του Cambridge, όχι το φλώρικο το Michigan».

You wanna be on top? Αν ναι πάτησε το play στο βίντεο παρακάτω.