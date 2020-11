ΜΟΥΣΙΚΗ

Σκεφτείτε να σας ρωτάνε ποιο είναι το αγαπημένο σας συγκρότημα και εσείς όλο καμάρι -αφού καταφέρατε και αποστηθίσατε ένα όνομα-σιδηρόδρομο να απαντάτε, με φόβο είναι η αλήθεια μήπως και στραμπουλίσετε τη γλώσσα σας- Tony Flow and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem! Τι είπες τώρα!

Αν δεν σας εντυπωσιάσαμε, σας έχουμε και καλύτερο! Φανταστείτε τον εαυτό σας να φοράει μπλουζάκι αγαπημένου ροκ γκρουπ με το όνομα... The Tea Set! Δεν σας χάλασε!

Tα δύο -καθόλου τυχαία- παραδείγματα που μόλις διαβάσατε, είναι δύο ενδεικτικές περιπτώσεις πασίγνωστων ροκ συγκροτημάτων που το αρχικό τους όνομα... δεν το λες και ιδιαίτερα εμπνευσμένο.

Το σίγουρο είναι ότι στην ιστορία της μουσικής υπάρχουν αρκετά ανάλογα παραδείγματα με αρχικά ονόματα μουσικών σχημάτων τόσο αστεία, αδιάφορα ή περίεργα που μας κάνουν να απορούμε για τη στιγμή της... επιφοίτησης τους ή έστω της επιλογής αυτών!

Μπορεί τα ράσα να μην κάνουν τον παπά, κατά το θυμόσοφο λαό, και το όνομα να μην κάνει το συγκρότημα, ωστόσο -ευτυχώς για όλους- τα μέλη των γκρουπ σοφά άλλαξαν γνώμη αλλά και όνομα γρήγορα!