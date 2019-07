Τα 10 τραγούδια που θέλουμε οπωσδήποτε να ακούσουμε απόψε από τους Cure

ΜΟΥΣΙΚΗ

To 1985 κυκλοφορεί ο δίσκος «The head on the door». Μέσα βρίσκουμε και το ρυθμικό, «Close to me» για το οποίο ο frontman των Cure θα δηλώσει:

«Οι άνθρωποι που θέλουν να ακούσουν καινούριο υλικό, θα το κάνουν. Όσοι δεν θέλουν θα συνεχίσουν να χορεύουν με το «Close to me».



Τrivia

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στην Guardian o Σμιθ έχει μιλήσει για τα προβλήματά του με το αλκοόλ. «Παλιά δεν έδινα δεκάρα για το τι έλεγα και ήμουν πιωμένος όλη την ώρα. Για να βγάλω εις πέρας μια μέρα γεμάτη συνεντεύξεις έπρεπε σε κάθε μια να κοπανάω δυο ποτά».