Kαθώς σήμερα, 7 Ιανουαρίου του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και Βαπτιστή, γιορτάζει η μισή Ελλάδα (η άλλη μισή ως γνωστόν γιορτάζει του Αγίου Γεωργίου) ας ευχηθούμε μελωδικά χρόνια πολλά στον Γιάννη και την Ιωάννα αλλά και: στους 45 Γιάννηδες που έχουν ενός κοκόρου γνώση, στον Γιάννη που κερνάει και πίνει ο ίδιος, στον Γιάννη που δεν είναι Γιάννης αλλά Γιαννάκης, στον Γιάννη που έχει ό,τι είχε πάντα, στον Γιάννη που κουκιά σπέρνει, στον Γιάννη που θα κάψουμε και θα αλείψουμε με λάδι (ή μέλι για να γειάνει. Ό,τι νομίζει ο καθένας), στον Γιάννη που θέμε τα καλά του αλλά όχι τον ίδιο, στον Γιάννη που φοβάται το θεριό, στον Γιάννη που τον γέννησε η Μαριώ, στον Γιάννη που ακόμα δεν τον είδαμε και Γιάννη τον εβγάλαμε και at last but not least, στον Γιάννη που πότε δεν μπορεί και πότε... ξέρετε τι πονεί!



«Γιαννάκης» - Γιάννης Αγγελάκας

«Πού πας Γιαννάκη μ’ άρρωστος σκυφτός και λερωμένος / και προσπερνάς αμίλητος και μας κοιτάς σαν ξένος», τραγουδά ο εορτάζων Γιάννης Αγγελάκας μέσα από το δίσκο «Γελαστή Ανηφόρα» του 2013.

«Ιωάννα μου» - Γιάννης Πάριος

«Ιωάννα μου, Ιωάννα μου/που 'μοιαζες με τη μάνα μου» έγραψαν ο Κώστας Κινδύνης (στίχοι) και Σταύρος Ξαρχάκος (μουσική) για το μεγάλο ερωτικό μας τραγουδιστή Γιάννη Πάριο.

«Eγώ ο Γιάννης» - Γιάννης Πλούταρχος

Από τον επιτυχημένο δίσκο «Υπήρχαν Όρκοι» του Γιάννη Πλούταρχου. Ο εορτάζων μάς δηλώνει πως «Ο κάθε Γιάννης είναι μια ιστορία / Είναι ένας πόνος που σου φέρνει ευτυχία». Αν δεν παινέψεις ο σπίτι σου...

«Γιάννη...» - Magic De Spell

Οι Magic De Spell δανείζονται τη γνωστή παροιμία «Τι 'χες Γιάννη, τι 'χα πάντα» και δημιουργούν τον δικό τους «Γιάννη»: «Τι ‘χες Γιάννη / Τι ‘χα πάντα / Άντε και καλά σαράντα».

«Ο Γιαννάκης» - Γιώργος Ζαμπέτας

Ο Γιώργος Ζαμπέτας τραγουδά και ξεσηκώνει τα πλήθη με έναν Γιάννη, ομορφόπαιδο μεν παραμυθατζή και φιγουρατζή δε. «Γιαννάκη ομορφόπαιδο/Γιαννάκη λεβεντόπαιδο/Παμπόνηρε και/παραμυθατζή/Με το παραμύθι σου /την έκανες τη τύχη σου/και το ψηστήρι σου φιγουρατζή». Κάτι θα ξέρει. Το τραγούδι ακούγεται στην ελληνική ταινία του 1967 «Γαμπρός απ`το Λονδίνο» με τους Κώστα Βουτσά, Νόρα Βαλσάμη, Διονύση Παπαγιαννόπουλο.

«Γιάννη μου το μαντήλι σου» - Παραδοσιακό

Επιλέγουμε το παραδοσιακό ηπειρώτικο τραγούδι από μια ξεχωριστή διασκευή της Ηπειρώτισσας Ελένης Δήμου, μέσα από το άλμπουμ του 1998 «Η Ήπειρος της Πεντατονίας». «Γιάννη μου το μαντήλι σου τι το 'χεις λερωμένο; βρε Γιάννη, Γιαννάκη μου βρε παλικαράκι μου».

«Johnny B» - The Hooters

«Johnny B. how much there is to see/Just open your eyes and listen to me». Από τα πιο αγαπημένα -για να μην πούμε το πιο αγαπημένο και κακοκαρδίσουμε ορισμένους- τραγούδι από τους Hooters. To τραγούδι περιλαμβάνεται στο τρίτο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος «One Way Home» που κυκλοφόρησε το 1987.

«Johnny B. Goode» - Τσακ Μπέρι

Ένα από τα πιο γνωστά και εμβληματικά rock 'n' roll τραγούδια που γνώρισε δεκάδες διασκευές. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1958 και η πρώτη εκτέλεση ανήκει φυσικά στον θρυλικό Τσακ Μπέρι. «Go go/Go Johnny go!/Johnny B. Goode!».

«Gimme hope Joanna» - Έντι Γκραντ

«Gimme hope, Jo'anna/Hope, Jo'anna/Gimme hope, Jo'anna/'Fore the morning come». Το τραγούδι του Έντρι Γκραντ κυκλοφόρησε το 1988 και από τότε έχουμε λιώσει πολλές σόλες χορεύοντάς το. Ωσόσο δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε και στην ελληνική διασκευή του την ίδια χρονιά από τον Πασχάλη: «Σ’ αγαπώ Τζοάννα, σ’ αγαπώ Τζοάννα/σ’ αγαπώ Τζοάννα ατελείωτα/σ’ αγαπώ Τζοάννα, σ’ αγαπώ Τζοάννα/σταθερά κι αμείωτα».

«Joanna» - Kool & The Gang

«Joanna, I love you/You're the one, the one for me», οι Kool & The Gang σε μια κατάθεση ψυχής. Η γνωστή ρομαντική μπαλάντα της μπάντας κυκλοφόρησε το 1983 στο άλμπουμ τους «In the Heart». Ωστόσο θα μας επιτρέψετε να προτιμούμε να χορεύουμε κάτω από την ντισκομπάλα με τα τραγούδια τους «Get Down On It» και «Celebration» μέρα γιορτής που είναι.