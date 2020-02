Οι 10 καλύτερες συναυλίες που δόθηκαν ποτέ σε ημίχρονο του Super Bowl (vids)

ΜΟΥΣΙΚΗ

O Μπρούνο Μαρς ξεσήκωσε το κοινό στο Super Bowl με τα «Locked Out of Heaven», «Treasure», «Runaway Baby» και «Just the Way You Are». Ακόμη και να μην είχαν ανέβει στη σκηνή οι Red Hot Chili Peppers για να πούνε μαζί το «Give It Away», το σόου του Μαρς θα εξακολουθούσε να είναι σε αυτή τη λίστα.