ΜΟΥΣΙΚΗ

Καθώς η βιομηχανία του κινηματογράφου και το σινεφίλ κοινό βρίσκεται σε... οσκαρικό πυρετό, μετρώντας αντίστροφα για την 92η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου σε μια λαμπερή βραδιά στο Kodak Theater του Χόλιγουντ, εμείς θυμόμαστε μερικά από τα καλύτερα τραγούδια που είχαν την τύχη να ξεχωρίσουν στον κόσμο της 7ης τέχνης -και όχι μόνο-, λαμβάνοντας μια από τις σημαντικότερες διακρίσεις: το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Μέχρι λοιπόν να μάθουμε ποιο από τα 5 φετινά υποψήφια τραγούδια της εν λόγω κατηγορίας: «I’m Standing With You» (ταινία «Breakthrough»), «I Can't Let You Throw Yourself Away» (ταινία «Toy Story 4»), «(I'm Gonna) Love Me Again» (ταινία «Rocketman»), «Ιnto The Unknown» (ταινία «Frozen 2») και «Stand Up» (ταινία «Harriet») θα κερδίσει το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο, σας παρουσιάζουμε 10+1 από τα καλύτερα Οσκαρικά τραγούδια στην ιστορία του θεσμού.

«Οver the rainbow» (1939) - από την ταινία «Ο Μάγος του Οζ»

Το τραγούδι για πρώτη φορά ερμήνευσε η Τζούντι Γκάρλαντ σε μουσική Χάρολντ Άλντεν και στίχους Γιπ Χάρμπεργκ. Το κομμάτι συμπεριλήφθηκε στην ταινία του 1939 «Ο Μάγος του Οζ» και όχι μόνο ξεχώρισε από όλα τα υπόλοιπα τραγούδια του σάουντρακ αλλά κέρδισε και Βραβείο Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στη λίστα του American Film Institute με τα 100 καλύτερα κινηματογραφικά τραγούδια όλων των εποχών, το «Over the rainbow» βρίσκεται στην 1η θέση!

«White Christmas» (1942) - από την ταινία «Holiday Inn»

O θρύλος λέει ότι μόλις ο Ίρβινγκ Μπέρλιν έγραψε τους στίχους και τη μουσική του τραγουδιού «White Christmas» είπε στην γραμματέα του: «πάρε ένα στυλό και σημείωσε γρήγορα αυτό το τραγούδι. Μόλις έγραψα το καλύτερο μου κομμάτι, μόλις έγραψα το καλύτερο τραγούδι που έχει γραφτεί ποτέ». Αν και γράφτηκε για την ταινία «Holiday Inn», τελικά έγινε κλασικό όταν το τραγούδησε ο Μπινγκ Κρόσμπι στην ταινία «White Christmas» το 1954. Μάλιστα στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες αναφέρεται ότι η ηχογράφηση του Κρόσμπι έχει πουλήσει τουλάχιστον 50 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως με αποτέλεσμα να θεωρείται το πιο επιτυχημένο single όλων των εποχών. Όσο για το ότι ο Μπέρλιν έγραψε το καλύτερο τραγούδι που έχει γραφτεί ποτέ αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι υπάρχουν 500 διαφορετικές διασκευές σε δεκάδες γλώσσες.

«When You Wish Upon A Star» (1940) - από την ταινία «Πινόκιο»

Το τραγούδι γράφτηκε από τους Λι Χαρλάιν και Νεντ Ουάσινγκτον για την ταινία της Ντίσνεϊ, «Πινόκιο». Η πρωτότυπη εκτέλεση του τραγουδιού ανήκει στον Κλιφ Έντουαρντς ο οποίος υποδύθηκε και τον ρόλο του Τζίμινι Κρίκετ. Το τραγούδι ακούγεται στην αρχή και το τέλος της ταινίας και είναι το πρώτο κομμάτι της Ντίσνεϊ που κέρδισε Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού. Μάλιστα, θεωρήθηκε τόσο αντιπροσωπευτικό για την Ντίσνεϊ που έκτοτε το χρησιμοποιεί στην αρχή όλων των ταινιών της.

«Moon River» (1961) - από την ταινία «Πρόγευμα στο Τίφανις»

Αν και κομμένο και ραμμένο στις φωνητικές ικανότητες της θρυλικής ηθοποιού, η Όντρεϊ Χέπμπορν ερμηνεύει ένα από τα πιο όμορφα και αξεπέραστα τραγούδια του παγκόσμιου κινηματογράφου στην ταινία «Πρόγευμα στο Τίφανις». Η ερμηνεία που χάρισε στο φιλμ το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, ωστόσο το κομμάτι του Χένρι Μανσίνι (στίχοι) και Τζόνι Μέρκερ (μουσική) απογείωσε με την ερμηνεία του το 1962 ο Άντι Γουίλιαμς.

«Chim Chim Cher-ee» (1964) - από την ταινία «Μαίρη Πόππινς»

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Πάμελα Λίντον Τράβερς το κλασικό -πλέον- μιούζικαλ με την αξιαγάπητη γκουβερνάντα Μαίρη Πόππινς κατάφερε με τις μαγικές της ικανότητες να φέρει 5 από τα 13 βραβεία Όσκαρ στα οποία ήταν υποψήφια, μεταξύ αυτών και το τραγούδι Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού που έγραψαν οι αδελφοί Ρίτσαρντ και Ρόμπερτ Σέρμαν -όπως και όλα τα τραγούδια της ταινίας. Το κομμάτι σφράγισαν με την ερμηνεία τους οι μοναδικοί Ντικ Βαν Ντάικ και Τζούλι Άντριους.

«(I’ve Had) The Time of My Life» (1987) - από την ταινία «Dirty Dancing»

Και ποιος δεν θυμάται την συνεσταλμένη Μπέιμπι (Τζένιφερ Γκρέι) που γνώρισε το χορό και τον έρωτα στα χέρια του γόη της ταινίας Τζόνι (Πάτρικ Σουέζι). Το εμβληματικό τραγούδι που ακούμε μέχρι και σήμερα από τους Μπιλ Μέντλεϊ και Τζένιφερ Γουόρνς, σφράγισε τόσο την περιβόητη σκηνή του χορού όσο και ολόκληρη την ταινία κερδίζοντας εκτός από το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού και βραβείο Grammy.

«Streets of Philadelphia» (1993) - από την ταινία «Φιλαδέλφεια»

Το «Αφεντικό» Μπρους Σπρίνγκστιν έγραψε ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια για μια από τις μεγαλύτερες εισπρακτικά ταινίες της 7ης Τέχνης με πρωταγωνιστή τον δημοφιλή και ιδιαίτερα αγαπητό -και στη χώρα μας- Τομ Χανκς. Από τις 5 υποψηφιότητες για Όσκαρ, η ταινία κέρδισε τις δυο. Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του Τομ Χανκς και Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το «Streets of Philadelphia» – το οποίο απέσπασε και 4 βραβεία Grammy- του Σπρίνγκστιν.

«Can You Feel the Love Tonight» (1994) - από την ταινία «Ο Βασιλιάς των λιονταριών»

Ο Έλτον Τζον (μουσική) και ο Τιμ Ράις (στίχοι) έγραψαν ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχουμε ακούσει σε ταινία κινουμένων σχεδίων. Ο Έλτον Τζον μάλιστα εξέφρασε την επιθυμία του δηλώντας πως ήθελε να γράψει ultra pop κομμάτια που θα άρεσαν στα παιδιά αλλά και στους ενήλικες όταν θα πήγαιναν να τη δουν στο σινεμά. Οι δυο τους έγραψαν συνολικά 5 τραγούδια για την πασίγνωστη ταινία κινουμένων σχεδίων της Ντίσνεϊ και τελικά κατάφεραν όχι μόνο να κάνουν πράξη την επιθυμία του Σερ Έλτον Τζον, αλλά να πιάσουν στα χέρια τους και το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο με το τραγούδι «Can You Feel the Love Tonight».

«My Heart Will Go On» (1997) - από την ταινία «Τιτανικός»

Θεωρείται ένα από τα καλύτερα και πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της Σελίν Ντιόν, έχοντας σφραγίσει την πορεία της μέχρι σήμερα. Επιπλέον, το τραγούδι έχει χαρακτηριστεί ως μια από τις καλύτερες ερωτικές μπαλάντες των 90s. Aυτό που ίσως να μη γνωρίζετε είναι ότι ο σκηνοθέτης της ταινίας που έσπασε τα ταμεία, Τζέιμς Κάμερον, δεν ήθελε να το συμπεριλάβει στην ταινία, ενώ ούτε και η Σελίν Ντιόν ήθελε να το τραγουδήσει όταν πρωτάκουσε το κομμάτι. Όπως έδειξε η ιστορία το κοινό είχε διαφορετική άποψη και το τραγούδη κέρδισε δυο από τα σημαντικότερα βραβεία της κινηματογραφικής και μουσικής βιομηχανίας, Όσκαρ και Grammy.

«Lose Yourself» (2002) - από την ταινία «8 Mile»

Το τραγούδι του Eminem από το soundtrack της ταινίας «8 Mile» έγινε το πρώτο rap τραγούδι που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού το 2002. Μάλιστα θεωρείται το καλύτερο κομμάτι του αμερικανού ράπερ και η καλύτερη δουλειά που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα, ενώ έχει ανακηρυχθεί σε ένα από τα καλύτερα hip hop κομμάτια όλων των εποχών. Το τραγούδι έλαβε δεκάδες ακόμα διακρίσεις, μεταξύ αυτών και δυο βραβεία Grammy.

«Skyfall» (2012) - από την ταινία «Skyfall»

Το τραγούδι που έγραψε ο Πολ Έπγουορθ με την Αντέλ και ερμήνευσε η Βρετανίδα γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία παγκοσμίως, έγινε το πρώτο της σειράς ταινιών James Bond, που κέρδισε Χρυσή Σφαίρα, Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού και BRIT Award. Επίσης, κέρδισε βραβείο Grammy Καλύτερου Τραγουδιού για Οπτικό Μέσο, ενώ ερμηνεύθηκε για πρώτη φορά ζωντανά στην 85η τελετή της Αμερικανικής Ακαδημίας.