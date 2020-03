ΜΟΥΣΙΚΗ

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα, 4 Μαρτίου, από το θάνατο του Κιθ Φλιντ. Ο χορευτής και τραγουδιστής των Prodigy που έφυγε από τη ζωή στα 49 του χρόνια ήταν «Firestarter» όνομα και πράγμα. Από το όνομά του – flint σημαίνει πυρόλιθος, με τον οποίο ανάβεις φωτιά – μέχρι την όλη του παρουσία στη σκηνή και κάτω από αυτή. Όπως και το δέκατο σινγκλ των Prodigy και το πρώτο που πάτησε κορυφή στα βρετανικά τσαρτς. Και ήταν όλο... Κιθ Φλιντ.

Ας θυμηθούμε 10 πράγματα για το τραγούδι και, μέσα από αυτά, για τον δημιουργό του.

1. Η έμπνευση για το «Firestarter» προήλθε από το «Weenie Beenie» των Foo Fighters, στο πρώτο τους άλμπουμ. Ο Λίαμ Χάουλετ, βασικός τραγουδοποιός των Prodigy, το άκουσε και μπήκε στο στούντιο θέλοντας να βγάλει κάτι που να μεταφέρει την ίδια ενέργεια.

2, Στην αρχική του μορφή το «Firestarter» δεν ήταν τραγούδι, αλλά instrumental κομμάτι. Όταν το είχε ολοκληρώσει ο Χάουλετ, o Φλιντ το άκουσε και είπε: «Αν ποτέ στη ζωή μου γράψω στίχους, θα πρέπει να είναι γι' αυτό το κομμάτι».

3. «Οι στίχοι είναι για το πώς είναι να είσαι πάνω στη σκηνή. Αυτό είναι εγώ. Μερικοί έχουν λίγο πιο βαθύ νόημα απ' ότι ακούγεται», είχε δηλώσει ο Φλιντ στο περιοδικό Q το 2009.

4. Στην ίδια συνέντευξη, όταν τον ρώτησαν ποιο στίχο των Prodigy θεωρεί τον καλύτερο, είχε απαντήσει: «Είναι μία από τις πιο δύσκολες ερωτήσεις που μου έχουν κάνει. Ας πω κανέναν δικό μου. Δεν είχα γράψει σχεδόν τίποτα όσο ήμουν στο σχολείο, και μετά έγραψα τις εννέα αράδες του “Firestarter” στο δωμάτιο του Λίαμ... Έκανα την πλάκα μου, έκανα φασαρία, τσάντιζα κόσμο. Αυτή η αφέλειά μου νομίζω πως μου βγήκε σε καλό».

5. Οι κιθάρες στο τραγούδι είναι sample από το «S.O.S» των Breeders, ενώ το «Hey, hey, hey» στο ρεφρέν προέρχεται από το «Close (To The Edit)» των Art of Noise. Το ντραμς είχαν γίνει sample από ένα remix του «Devotion» των Ten City. Αυτό θα πει τραγούδι... Φρανκενστάιν.

6. Ήταν το πρώτο τραγούδι των Prodigy με φωνητικά του Φλιντ, ο οποίος τραγούδησε επίσης στα «Breathe», «Serial Thrilla» και «Fuel My Fire» από το ίδιο άλμπουμ («Fat of the Land»). Στο επόμενο άλμπουμ των Prodigy, «Always Outnumbered, Never Outgunned» (2004) ο Φλιντ δεν τραγούδησε, αλλά επέστρεψε δυναμικά στο «Invaders Must Die» (2009) με τα «Take Me to the Hospital», «Omen», «World's On Fire», «Run with the Wolves» και «Colours».

7. Το βιντεοκλίπ γυρίστηκε σε ένα τούνελ του μετρό στον εκτός λειτουργίας σταθμό του Aldwych στο Λονδίνο. Ήταν ασπρόμαυρο για λόγους μπάτζετ: «Το προηγούμενο βιντεοκλίπ μας είχε κοστίσει 100.000 λίρες και η δισκογραφική είχε φρικάρει. Είχαμε μόνο 20.000 να ξοδέψουμε», έχει πει ο Χάουλετ.

8. Όταν κυκλοφόρησε το βίντεο (σε προ social media εποχές...) αντέδρασε έντονα η βρετανική πυροσβεστική υποστηρίζοντας ότι ωθεί σε εμπρησμό, ενώ τα ταμπλόιντ το έβρισκαν τρομαχτικό και ακατάλληλο για μικρά παιδιά.

9. Ο Φλιντ είχε ανοίξει δική του παμπ στο Έσεξ, με τζάκι. Κάθε φορά που το άναβε και κάποιος πήγαινε να κάνει κάποιο αστείο με τη λέξη firestarter, θα έπρεπε να βάλει μία λίρα σε ένα βάζο (για φιλανθρωπικό σκοπό).

10. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που έχουν διασκευάσει το «Firestarter» είναι οι Jimmy Eat World, Sneaker Pimps, Sepultura, Soulquake System και ο Τζιν Σίμονς των KISS στο σόλο άλμπουμ του με τον (ειλικρινή) τίτλο «Asshole».