ΜΟΥΣΙΚΗ

Τα τελευταία χρόνια η Ημέρα του Αγίου Πατρικίου (St. Patrick's Day) στις 17 Μαρτίου, ή αλλιώς η ιρλανδική «Τσικνοπέμπτη», έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής και στη χώρα μας, βρίσκοντας παράλληλα μεγάλη ανταπόκριση των φιλάθλων του Παναθηναϊκού (έτσι νιώθει τουλάχιστον η υπογράφουσα), ένεκα του πράσινου χρώματος και του τριφυλλιού.

Φέτος, και με τις ευλογίες του Αγίου ένεκα κορονοϊού, μπορούμε να τιμήσουμε την ημέρα και να επιδοθούμε εκ του ασφαλούς σε ένα ιδιωτικό «όργιο» κρεοφαγίας και μπυροποσίας. Και αν θέλεις να νιώσεις λίγο Ιρλανδός στην τοποθεσία «σπίτι σου», θα σου κάνουμε ένα σύντομο φροντιστήριο για την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου και θα σε βάλουμε σε ανάλογη mood με το playlist που ακολουθεί παρακάτω.

Για να μη σε πιάσουν αδιάβαστο λοιπόν, ο Άγιος Πατρίκιος ήταν υπαρκτό πρόσωπο και το κοσμικό του όνομα ήταν Μέγουιν Σούκατ. Γεννήθηκε το 385 μ.Χ. στη Βρετανία από γονείς με ρωμαϊκή καταγωγή. Ο νεαρός Σούκατ έπεσε θύμα απαγωγής από Ιρλανδούς πειρατές και πουλήθηκε ως σκλάβος, ωστόσο κατάφερε να αποδράσει και να βρει καταφύγιο σε μοναστήρι στη Βρετανία. Μετά από χρόνια έγινε ιερέας πήρε το όνομα Πατρίκιος και πήγε στην Ιρλανδία με στόχο τη διάδοση του Χριστιανισμού.

Ο Άγιος Πατρίκιος θεωρείται προστάτης της Ιρλανδίας ενώ το τριφύλλι που χρησιμοποιείται από το 17ο αιώνα συμβολίζει την έννοια της Αγίας Τριάδας (Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα). Αρχικά το το χρώμα που είχε συνδεθεί με τον Άγιο Πατρίκιο ήταν το μπλε, όταν όμως έγινε σύμβολο το τριφύλλι, αντικαταστάθηκε με το πράσινο όταν ως ένδειξη του κινήματος ανεξαρτησίας των Ιρλανδών. Ως ημέρα γιορτής του Αγίου Πατρικίου ορίστηκε η 17η Μαρτίου καθώς ο Πατρίκιος πέθανε στις 17 μαρτίο 461 μ.Χ.

Η ημέρα είναι εθνική γιορτή στην Ιρλανδία και σε αρκετές ακόμα χώρες παγκοσμίως και οι εορτασμοί (με εξαίρεση φέτος) περιλαμβάνουν παρελάσεις, φεστιβάλ και πάρτι με παραδοσιακή κέλτικη μουσική και χορό. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο Σικάγο ο ποταμός, «βάφεται» πράσινος επί πέντε ώρες. Τα τελευταία χρόνια, η ημέρα του Αγίου Πατρικίου έχει δεχτεί επικρίσεις για την υπερβολή εμπορευματικοποίησή της, γεγονός που έχει ξεκινήσει από τις Η.Π.Α.

Tomorrow - U2

Αν και θεωρούνται το μεγαλύτερο ροκ συγκρότημα που βγήκε ποτέ από την Ιρλανδία, οι U2 δεν έχουν πολλά τραγούδια με ιρλανδικό ήχο. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά είναι το «Tomorrow» από το άλμπουμ «October» του 1981. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια α λα ιρλανδικά.

The Irish Rover - The Dubliners & The Pogues

Καθαρόαιμη ιρλανδική folk μουσική. Το συγκεκριμένο κομμάτι έχει γνωρίσει δεκάδες διασκευές, όπως αυτή των Dubliners, συγκρότημα που έχει συμβάλλει τα μέγιστα στη διάδοση της παραδοσιακής μουσικής της χώρας τους και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού.

Whiskey In The Jar - Thin Lizzy

To 1973 οι Thin Lizzy διασκευάζουν ένα από τα πιο γνωστά (και πολυδιασκευασμένα) παραδοσιακά ιρλανδικά κομμάτια της δεκαετίας του '50. Η συγκεκριμένη διασκευή έφτασε στο Νο1 των ιρλανδικών και των βρετανικών charts όπου και παρέμεινε για καιρό.

Rocky Road to Dublin - The High Kings

Οι High Kings μας ξεσηκώνουν με τους τυπικούς παραδοσιακούς ιρλανδικούς ρυθμούς του Rocky Road to Dublin, ένα τραγούδι που μας έρχεται από το 19ο αιώνα. Ένας Ιρλανδός ταξιδεύει στην πατρίδα του από το Λίβερπουλ. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής συναντά όμορφες γυναίκες, πέφτει θύμα ληστείας και περνάει λίγο χρόνο στη θάλασσα με... συμπαθή γουρούνια.

Drunken Lullabies - Flogging Molly

Εκεί που η ιρλανδική παράδοση συναντά το punk αρχίζει το Drunken Lullabies. Το κομμάτι βρίσκεται στο ομώνυμο δίσκο των Ιρλανδο-Αμερικανών Flogging Molly που κυκλοφόρησε το 2002 και ανέβηκε στις 157ή θέση στα charts του Billboard.

I'm Shipping Up To Boston - Dropkick Murphys

Oι Dropkick Murphys θα μπορούσαν να ανακηρυχθούν και ως η επίσημη μπάντα του St. Patrick's Day, κανοντάς την επιλογή ενός μόνο τραγουδιού τους, δύσκολη υπόθεση. Το κέλκτικο punk γκρουπ με το αρκετά ιρλανδικό όνομα και τις ριγωτές πράσινες μπλούζες με τα τριφύλλια, κυκλοφόρησε το I'm Shipping Up To Boston το 2006. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ The Warrior's Code και στο σάουντρακ της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας, Ο Πληροφοριοδότης.

Linger - The Cranberries

Κάνουμε την έκπληξη και επιλέγουμε να πιούμε τη μαύρη ιρλανδική μπύρα μας υπό τους ήχους του ατμοφαιρικού Linger για να απολαύσουμε την αξέχαστη φωνή με την έντονη ιρλανδική προφορά της Ντολόρες Ο' Ρίορνταν. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στο άλμπουμ Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? το 1993 και παρέμεινε για 24 εβδομάδες στο Billboard Hot 100.

An Irish Pub Song - The Rumjacks

Αν όχι αυτό για το καλό της ημέρας, τότε ποιο; Οι Rumjacks κατάγονται από την Αυστραλία και όχι από την Ιρλανδία αλλά αυτό ουδεμία σημασία έχει. Το τραγούδι το συναντάμε στο άλμπουμ Gangs of New Holland του 2010 και για την ιστορία, μέσα από αυτό «τη λένε» σε όλους εκείνους που προσπαθούν να μιμηθούν την ατμόσφαιρα μιας αυθεντικής ιρλανδικής παμπ.

Brown Eyed Girl - Van Morrison

Το κορίτσι με τα καστανά μάτια αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά και χαρακτηριστικά κομμάτια του Βορειο-Ιρλανδού. Το τραγούδι κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1967 και σκαρφάλωσε στο Νο10 του Billboard Hot 100. Αυτό δεν εμπόδισε βέβαια ορισμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς να το απαγορεύσουν εξαιτίας του στίχου «Making love in the green grass»...

The Drunk Scotsman - The Irish Rovers

Η απορία ενός Ιρλανδού (και πολλών άλλων επίσης) για το αν οι Σκωτσέζοι φορούν εσώρουχο κάτω από το κιλτ. Ο μύθος λέει πως όχι. Τα δυο κορίτσια του τραγουδιού συναντάνε έναν Σκωτσέζο λιώμα από το ποτό και επιχειρούν να το ανακαλύψουν. Η συνέχεια στο παραδοσιακό ιρλανδικό τραγούδι που ακολουθεί. Ring ding diddle diddle I de oh ring di diddly I oh!