Έντεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον ξαφνικό θάνατο του θρύλου της ποπ, Μάικλ Τζάκσον ο οποίος, άφησε την τελευταία του πνοή στα 50 του χρόνια, προκαλώντας παγκόσμιο σοκ και θρήνο.

Το μαύρο παιδί που γεννήθηκε στο Γκάρι της Ιντιάνα στις 29 Αυγούστου του 1958 και έγινε ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες στην ιστορία της μουσικής και ένα παγκόσμιο ίνδαλμα που μετατράπηκε σε θρύλο, «έφυγε» αναπάντεχα από τη ζωή στις 25 Ιουνίου του 2009, στο Λος Αντζελες.

Στις 14.21 της 25ης Ιουνίου, ένας άγνωστος άντρας καλεί το 911 από την έπαυλη του Μάικλ Τζάκσον στην Καλιφόρνια. Αναφέρει ότι ο Τζάκσον είναι αναίσθητος και δεν αναπνέει. Ο άγνωστος ενημερώνει ότι ο προσωπικός γιατρός του καλλιτέχνη είναι εκεί και του κάνει καρδιοαναπνευστική ανάνηψη, χωρίς ωστόσο, αποτέλεσμα. Ο τραγουδιστής μεταφέρεται στο νοσοκομείο λίγο μετά την κλήση και επί μια ώρα γίνονται προσπάθειες ανάνηψης, μέχρι που ανακοινώνεται επίσημα ο θάνατός του. Ο Μάικλ Τζάκσον είναι νεκρός. Ώρα θανάτου: 14.26. Αιτία θανάτου: καρδιακή ανακοπή. Η παγκόσμια κοινή γνώμη παγώνει από το σοκ και τη θλίψη...

Η νεκροψία πραγματοποιείται την επόμενη κιόλας ημέρα, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις που γίνονται, θα δείξουν αργότερα ότι ο Τζάκσον είχε κάνει χρήση ναρκωτικών όταν πέθανε. Μετά από εξονυχιστικές έρευνες μηνών, ο θάνατος του «βασιλιά της ποπ» χαρακτηρίζεται και επίσημα ως ανθρωποκτονία. Ο Τζάκσον κατέληξε έπειτα από υπερβολική δόση Propofol που του χορηγήθηκε ενδοφλέβια από τον προσωπικό γιατρό του, Δρ. Κόνραντ Μάρεϊ.

Ο Μάρεϊ το 2011 καταδικάζεται σε φυλάκιση 4 ετών για το θάνατο του Τζάκσον. Περνάει 2 χρόνια στη φυλακή και αφήνεται ελεύθερος το 2013 λόγω καλής διαγωγής, χάνοντας φυσικά την άδειά του. Σε συνέντευξή του στην Sunday Mail, ο Μάρεϊ παραδέχεται ότι είχε χορηγήσει μια μικρή δόση Propofol στον Τζάκσον για να κοιμηθεί. Ωστόσο θεωρεί ότι όταν εκείνος ξύπνησε αργότερα, πήρε μόνος του μεγαλύτερη δόση φαρμάκου που προκάλεσε το θάνατό του.

Η ζωή του αμφιλεγόμενου Πίτερ Παν της ποπ ήταν γεμάτη αντιφάσεις. Ήταν το παιδί-θαύμα που του έκλεψαν όμως την παιδική του ηλικία. Υπήρξε το μαύρο είδωλο που αν και πέτυχε να σπάσει τις φυλετικές διακρίσεις των μουσικών τσαρτ και των τηλεοπτικών σταθμών, έκανε τα πάντα για να αποτινάξει από πάνω του το μαύρο χρώμα του δέρματος και τα νέγρικα χαρακτηριστικά. Ήταν ένας 50χρονος άντρας με την αφέλεια ενός μικρού παιδιού που αρνείτο πεισματικά να μεγαλώσει. Υπήρξε ένας ασύλληπτος φωτεινός και παγκόσμιος αστέρας με σκοτεινές πτυχές στην προσωπικότητα και τη ζωή του που μέχρι σήμερα προκαλούν τρόμο.

Η ιστορία του Μάικλ Τζάκσον -η ιστορία ενός εκπληκτικού πρωτοποριακού ταλέντου- αποτελεί ένα συναρπαστικό παραμύθι της εποχής μας, που όπως κάθε παραμύθι έχει τους δαίμονες και τις κακές μάγισσές του. «Το ταλέντο του, το δέος που προκαλούσε και το μυστήριο που τον περιέβαλλε τον καθιστούν θρύλο», έχει δηλώσει ο διάσημος σκηνοθέτης, Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Ο θάνατος του Τζάκσον οδήγησε σε κατακόρυφη αύξηση των κερδών του. Σύμφωνα με μια έκθεση του Forbes το 2016, ήταν ο πιο εμπορικός διάσημος κάθε χρόνο από το θάνατό του, με κέρδη εκατομμυρίων ετησίως (825 εκατομμύρια δολάρια το 2016). Γεγονός που άλλαξε πέρσι, όταν επήλθε ο δεύτερος «θάνατος» και η αποκαθήλωση του «βασιλιά της ποπ» μετά τις αποκαλύψεις του ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland».

Το ντοκιμαντέρ που παρουσιάζει τον Μάικλ Τζάκσον ως παιδόφιλο που παρενοχλούσε ανήλικα αγοράκια στο ράντσο του «Neverland» οδήγησε στο να ξεσπάσει ένα τσουνάμι αντιδράσεων με πρώτους και καλύτερους ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά τον κόσμο που από τον Καναδά μέχρι τη Νέα Ζηλανδία ξεκίνησαν μποϊκοτάζ στα τραγούδια του θρυλικού καλλιτέχνη. Καλλιτέχνες όπως ο Drake και ο Κουίνσι Τζόουνς αφαίρεσαν κάθε αναφορά και τραγούδι του Τζάκσον από τις συναυλίες τους και πολλοί καλλιτέχνες γύρισαν την πλάτη στον Τζάκσον.

Τέρας ή όχι, ο Τζάκσον πέθανε και δεν μπορεί να δικαστεί ούτε να απολογηθεί. Το σπουδαίο καλλιτεχνικό του έργο όμως παραμένει εδώ ζωντανό και σε πείσμα «δικαστών» των ραδιοφωνικών σταθμών φέρνουμε εις πέρας το επίπονο έργο να επιλέξουμε 10 μόνο από τα δεκάδες αναρίθμητα τραγούδια-διαμάντια του Μάικλ Τζάκσον, αυτά που η «χούντα» των σταθμών και των λοιπών τα έχει βάλει στα «απογορευμένα».

Dirty Diana - 1988

H γκρούπι Νταϊάνα του Τζάκσον βρίσκεται στο άλμπουμ Bad του 1988. Το τραγούδι σκαρφάλωσε στο No1 του Billboard Hot 100, ενώ για αρκετούς κριτικούς είναι ίσως η καλύτερη τραγουδιστική στιγμή του «βασιλιά της ποπ».

Billie Jean - 1982

Χάρη στο τραγούδι, ο Μάικλ Τζάκσον έγινε παγκόσμια φιγούρα της ποπ. Το τραγούδι ως single κυκλοφορόρησε τον Ιανουάριο του 1983, ενώ συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ Thriller. Έχει αγγίξει το Νο1 στα παγκόσμια charts, έχει λάβει δυο βραβεία Grammy και το βίντεό του έγινε το πρώτο που κυκλοφόρησε στο MTV από μαύρο καλλιτέχνη.

Smooth Criminal - 1988

Από τα πιο γνωστά τραγούδια του Μάικλ Τζάκσον. Κυκλοφόρησε στο δίσκο Bad το 1988 και παράλληλα αποτελεί το θεματικό τραγούδι της ταινίας Moonwalker.

We Are the World - 1985

To τραγούδι γράφτηκε από τον Μάικλ Τζάκσον και τον Λάιονελ Ρίτσι και κυκλοφόρησε στις 7 Μαρτίου 1985. Ηχογραφήθηκε για τα παιδιά της Αφρικής και αποτέλεσε το πρώτο φιλανθρωπικό τραγούδι. Στο τραγούδι συμμετείχε η dream team τραγουδιστών: Ρέι Τσαρλς, Νταϊάνα Ρος, Σίντι Λόπερ, Μπομπ Ντίλαν, Τίνα Τέρνερ, Μπίλι Τζόελ, Μπρους Σπρίνγκστιν και πολλοί άλλοι.

Beat It - 1982

O «βασιλιάς της ποπ» μάς δείχνει τη ροκ πλευρά του. Όπως και το Beal Jean, το τραγούδι επίσης απογείωσε το άλμπουμ Thriller το οποίο θεωρείται ως ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ όλων των εποχών. Μεταξύ άλλων στο κομμάτι ξεχωρίζει το σόλο της κιθάρας του Έντι Βαν Χάλεν.

Τhey Don't Care About Us - 1996

Το τραγούδι βρίσκεται στο άλμπουμ HIStory: Past, Present and Future, Book I, και κυκλοφόρησε στις 31 Μαρτίου 1996. Παραμένει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα κομμάτια του Τζάκσον καθώς οι στίχοι του κατηγορήθηκαν για αντισημιτισμό. Ο Τζάκσον είχε δηλώσει: «Δεν είμαι αντισημίτης επειδή δεν είμαι ρατσιστής... Δεν μπορούσα ποτέ να είμαι ρατσιστής. Αγαπώ όλες τις φυλές». To βίντεο του τραγουδιού έχει την υπογραφή του Σπάικ Λι.

Bad - 1987

To 1987 κυκλοφορεί το ομώνυμο άλμπουμ του Τζάκσον. Το φιλμ μικρού μήκους του Bad κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1987 φέροντας την υπογραφή του Μάρτιν Σορσέζε.

Thriller - 1982

Μέσα από το ομώνυμο 6o στούντιο άλμπουμ του Μάικλ Τζάκσον το οποίο κέρδισε 8 (τα περισσότερα στην ιστορία) βραβεία Grammy το 1984. Η ταινία μικρού μήκους για το Thriller διασώθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στο Εθνικό Μητρώο Καταγραφής των ΗΠΑ, καθώς θεωρήθηκε «πολιτιστικά σημαντική». Στις 16 Δεκεμβρίου 2015 έγινε ο πρώτος δίσκος που πούλησε περισσότερα από 30 εκατομμύρια αντίτυπα στις Η.Π.Α., καταρρίπτοντας το δικό του προηγούμενο ρεκόρ, έξι χρόνια μετά το θάνατο του Τζάκσον.

You Are Not Alone - 1995

Tο κομμάτι κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1995 και βρίσκεται στο άλμπουμ HIStory. Μπήκε στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες καθώς ήταν το πρώτο τραγούδι στην ιστορία του Billboard Hot 100 που έκανε το ντεμπούτο του στη 1η θέση! Παράλληλα ήταν το τελευταίο Νο1 του Μάικλ Τζάκσον στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της ζωής του. Στο βίντεο του κομματιού συμμετέχει η τότε-σύζυγός του Λίσα Μαρί Πρίσλεϊ.

Black or White - 1991

Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 11 Νοεμβρίου 1991 και ήταν το πρώτο single του άλμπουμ Dangerous. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το κομμάτι βρέθηκε στο Νο1 μέσα σε τρεις εβδομάδες και ήταν το δεύτερο τραγούδι με την πιο γρήγορη πορεία στην πρώτη θέση του chart, μετά το Get Back των Beatles το 1969.