Ένα επικό οπτικοακουστικό σόου έδωσαν οι βασιλιάδες του metal, Manowar, το βράδυ της Παρασκευής στο Release Athens Festival, αποζημιώνοντας τους χιλιάδες Manowarriors που κατέκλυσαν την Πλατεία Νερού στο Φάληρο για να απολαύσουν το αγαπημένο τους συγκρότημα.

Όλοι σχεδόν ντυμένοι στα μαύρα και με μπλουζάκια της μπάντας, νέοι και -στην πλειοψηφία τους παλαιότεροι- οπαδοί του θρυλικού metal συγκροτήματος, έχοντας αρκετοί από αυτούς και τα παιδιά τους μαζί, έζησαν μια δυνατή εμπειρία που θα θυμούνται για χρόνια.

Οι Manowar ντυμένοι στα δερμάτινα βγήκαν στη σκηνή λίγο μετά τις 11 το βράδυ με το ομώνυμο τραγούδι τους να ανοίγει τη συναυλία και να δυναμιτίζει την ατμόσφαιρα, ανάβοντας και το πρώτο καπνογόνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μεγαλειώδη σκηνικά στήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ για την «τελική μάχη» που μόνο τελική δεν ήταν αφού ο Τζόι Ντι Μάιο ανανέωσε του ραντεβού τους με το ελληνικό κοινό για τα επόμενα χρόνια, ενώ ο Έρικ Άνταμς φωνητικά ήταν ανώτερος των προσδοκιών καθ’ όλη τη διάρκεια της 1 ώρας και 45 λεπτά συναυλίας τους.

Παράλληλα, ο Τζόι Ντι Μάιο απογείωσε το κοινό που τον αποθέωνε κάνοντας μάλιστα ιδιαίτερα μνεία στην Ελλάδα και τους Έλληνες λέγοντας χαρακτηριστικά. «Υπάρχουν δυο είδη ανθρώπων. Οι Έλληνες και αυτοί που θα ήθελαν να ήταν Έλληνες», ενώ λίγο μετά αφού τίμησε ιδιαίτερα τη λέξη μα…ας, ευχαρίστησε τους διοργανωτές αλλά και τον κόσμο για την αγάπη του και που έχουν ανακηρύξει τους Manowar βασιλιάδες του metal στην Ελλάδα, λούστηκε με την μπύρα του. Τέλος ο Ντι Μάιο φρόντισε να ευχαριστήσει ξεχωριστά και όλους τους -χαρλεάδες, μεταλλάδες,μαλλιάδες- οπαδούς τους που ήρθαν από κάθε σημείο της Ελλάδας, αναφέροντας μια-μια τις πόλεις.

Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι το κομμάτι «Achilles, Agony and Ecstasy in Eight Parts», το μεγαλύτερο σε διάρκεια τραγούδι του συγκροτήματος, που αγγίζει την μισή ώρα και αναφέρεται στην Ιλιάδα του Ομήρου, λείπει από τα setlist συναυλιών τους, το γκρουπ έπαιξε ένα μικρό απόσπασμα για χάρη των Ελλήνων Manowarriors.

To χορταστικό σόου των Manowar τα είχε όλα: φωτιές, σπαθιά, πολεμιστές, την ελληνική σημαία στο videowall, ελληνικές τριήρεις, ηφαίστεια που ξερνούσαν λάβα, τραγούδια από το νέο τους άλμπουμ αλλά και επικά, κλασικούς metal ύμνους που έχει αγαπήσει το κοινό, ενώ έκλεισε με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα στον ουρανό του Φαλήρου.

Για τη ιστορία, το setlist της συναυλίας των Manowar στο Release, περιελάμβανε τα παρακάτω τραγούδια:

Manowar

Warriors of the World United

Brothers of Metal

Blood of My Enemies

Battle Hymn

Hail and Kill

Thor (The Powerhead)

Hector's Final Hour

Swords in the Wind

Kings Of Metal

Fighting the World

Hand of Doom

The Power of Thy Sword

Joey's Speech

Bass Solo

King of Kings

House of Death

Call to Arms

Black Wind, Fire and Steel