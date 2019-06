ΜΟΥΣΙΚΗ

Κάθε καλοκαίρι, απ' άκρη σ' άκρη, η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα μεγάλο φεστιβαλικό πάρτι για κάθε γούστο, με πολλή μουσική από αγαπημένους καλλιτέχνες και πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων σε μαγευτικά τοπία.

Από αυτά, επιλέγουμε πέντε κατασκηνωτικά φεστιβάλ-θεσμούς, που μας καλούν να στήσουμε τη σκηνή μας δίπλα στη θάλασσα, στα ποτάμια, τα δάση, μέχρι και σε χιονοδρομικά κέντρα, που για τους λάτρεις του εναλλακτικού τουρισμού συνδυάζουν καλοκαιρινές διακοπές στη φύση και ατελείωτη μουσική και χορό.

River Party

Που: Στο Νεστόριο Καστοριάς, στις όχθες του Αλιάκμονα, τo μακροβιότερο κατασκηνωτικό φεστιβάλ της Ελλάδας, επιστρέφει για την 41η διοργάνωσή του.

Πότε: Στην καρδιά του καλοκαιριού από τις 29 Ιουλίου έως τις 4 Αυγούστου.

Ποιοι: Στα 3 stages θα ανέβουν πάνω από 60 καλλιτέχνες μεταξύ των οποίων οι: Locomondo, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, Πυξ Λαξ, Ταφ Λάθος, Εισβολέας, κ.ά.

Πόσο: Ημερήσια εισιτήρια από 5€ / 7ήμερα εισιτήρια από 60€.

Beach Party Festival

Που: Στην Αγία Άννα στην Εύβοια, με δυνατότητα επιλογής της διαμονής που ταιριάζει στις προτιμήσεις σας.

Πότε: Από τις 10 έως τις 14 Ιουλίου, 5 ημέρες γεμάτες μουσική και παράλληλες δραστηριότητες.

Ποιοι: Πυξ Λαξ, Φοίβος Δεληβοριάς, Ματούλα Ζαμάνη, Γιάννης Χαρούλης, Κωστής Μαραβέγιας, Ρένα Μόρφη, Γιώργος Μαζωνάκης, Μαρίζα Ρίζου, κ.ά.

Πόσο: Από 35€.

Matala Beach Festival

Που: Στις λαξευμένες σπηλιές στα περιβόητα Μάταλα του Ηρακλείου Κρήτης.

Πότε: Το τριήμερο 21-23 Ιουνίου.

Ποιοι: Πυξ Λαξ, Xaxakes, Στέλιος Ρόκκος, Locomondo, κ.ά.

Πόσο: Γενική είσοδος τριημέρου 5€.

Μουσικό Φεστιβάλ Δάσους Αρβανίτσας

Που: Στο δάσος της Αρβανίτσας, 7 χλμ. από το Κυριάκι Βοιωτίας, «στην καρδιά του βουνού των Μουσών».

Πότε: Το τριήμερο 19-21 Ιουλίου.

Ποιοι: Γιάννης Χαρούλης, Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Ματούλα Ζαμάνη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Locomondo, κ.ά.

Ziria Music Festival

Που: Στο οροπέδιο της Ζήρειας, στο χώρο του Χιονοδρομικού κέντρου, πάνω από τα Τρίκαλα Κορινθίας, στα 1.550 μ. υψόμετρο.

Πότε: Το τριήμερο 29-31 Αυγούστου.

Ποιοι: Nightstalker, Nikolas Gale, Empty Frame, Mother Of Millions, Stixoima, The Last Drive, The Burger Project, Anser x Eversor, κ.ά. Επίσης περιλαμβάνει εναλλακτικές δραστηριότητες

Πόσο: Η διοργάνωση του φεστιβάλ γίνεται εθελοντικά και συμμετοχικά και η είσοδος είναι δωρεάν.