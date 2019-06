Αν δεν θέλετε να κλαίτε το κινητό σας τηλέφωνο, τότε καλό θα είναι να είστε πολύ προσεκτικοί την επόμενη φορά που θα βρεθείτε σε συναυλία και θα θελήσετε να απαθανατίσετε τις στιγμές.

Μετά λοιπόν το αριστοτεχνικό σουτ που έφαγε η τηλεφωνική συσκευή ενός φαν από τον Ρομπ Χάλφορντ των Judas Priest, ήρθε η σειρά του Τομ Μορέλο ο οποίος εκσφενδόνισε το κινητό ενός θαυμαστή του.

Ο συγκεκριμένος οπαδός του Μορέλο που είχε ανέβει στη σκηνή όπως και αρκετοί άλλοι, τη στιγμή που βρέθηκε δίπλα του σήκωσε το κινητό για να τραβήξει μια σέλφι με τον Μορέλο. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε; Χωρίς να καταλάβει από πού του ήρθε, ο Μορέλο άρπαξε το κινητό, το πέταξε στους φαν που βρίσκονταν κάτω από τη σκηνή και συνέχισε να παίζει ατάραχος...

Βίντεο με το περιστατικό δημοσιεύτηκε στα social media με πολλούς χρήστες να παίρνουν το μέρος του θαυμαστή και να τον παρηγορούν, με άλλους να δικαιολογούν τον Μορέλο και αρκετούς να γελάνε.

Tom Morello is a savage! Live in the moment lmfao @101WKQX pic.twitter.com/SN98lVtzMz

— TIM (@timjurgens17) 16 Ιουνίου 2019