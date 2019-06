ΜΟΥΣΙΚΗ

Μετά από αρκετές αρνητικές αντιδράσεις που προκάλεσε το βίντεο με τον Τομ Μορέλο να αρπάζει το κινητό τηλέφωνο από τα χέρια θαυμαστή του και να το πετάει κάτω από τη σκηνή, όταν ο δεύτερος προσπάθησε να τραβήξει μια σέλφι μαζί του, ο Μορέλο τοποθετήθηκε για το περιστατικό στα social media.

«Όταν καλείς κόσμο στη σκηνή ΣΟΥ και τους ΛΕΣ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι "αν κολλήσεις το κινητό στη μούρη μου θα στο πετάξω" και η ανεξέλεγκτη ανάγκη τους για selfie ξεπερνά την κοινή λογική, τότε θα τους πετάξω το τηλέφωνο. Απλό», ξεκαθαρίζει ο Τομ Μορέλο στο Twitter,

When you invite guests to YOUR stage and CLEARLY TELL THEM “if you stick a cell phone in my face I WILL THROW IT” and then their uncontrollable entitled selfie urges overcome their sense of reason they get their f*ckin phones thrown. Simple. #KMA https://t.co/NTN2lVep8t — Tom Morello (@tmorello) 18 Ιουνίου 2019

Επίσης, με ανάρτησή του λίγο αργότερα αναφέρει ότι το κινητό δόθηκε και πάλι στον κάτοχό του.

He got his phone back kid. 👌🏿 https://t.co/zxk6ysy5uk — Tom Morello (@tmorello) 18 Ιουνίου 2019

Σε άλλο ποστ ο Μορέλο εξηγεί ότι του αρέσει να ανεβάζει τους θαυμαστές του στη σκηνή και τονίζει ξανά ότι όποιος κολλήσει ένα κινητό μπροστά στο πρόσωπό του θα το πετάξει.