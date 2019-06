ΜΟΥΣΙΚΗ

Μετά τον Μπομπ Ντίλαν, τους Metallica, τους Scorpions και σίγουρα κάποιους ακόμη που μας διαφεύγουν, οι Slipknot ανακοίνωσαν ότι κυκλοφορούν δυο δικά τους ουίσκι σε συνεργασία με το αποστακτήριο Cedar Ridge & Distillery που εδρεύει στην Αϊόβα, τη γενέτειρα της μπάντας.

Τα «No. 9 Iowa Whiskey» και «No. 9 Reserve Iowa Whiskey» θα βρίσκονται σε κάθε αμερικανική κάβα από τις 10 Αυγούστου, μια μέρα μετά την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του γκρουπ με τίτλο «We Are Not Your Kind».

Τα ουίσκι θα είναι επίσης διαθέσιμα και στην περιοδεία που θα πραγματοποιήσει το συγκρότημα στις ΗΠΑ το φετινό καλοκαίρι.

«Η πρόκληση ήταν η παραγωγή ενός ουίσκι το οποίο θα αντιπροσωπεύει το στιλ της μουσικής των Slipknot: κάτι τολμηρό, με ξεχωριστό χαρακτήρα, κάτι που δεν συναντάς κάθε μέρα» εξηγεί ο Μέρφι Κουίντ, επικεφαλής της εταιρείας και προσθέτει «ταυτόχρονα, θα έπρεπε να ικανοποιεί τους πραγματικούς λάτρεις του ουίσκι, ανεξάρτητα από τους δεσμούς τους με τη μπάντα. Αισθάνομαι ότι αυτό η μείξη του μπέρμπον και της σίκαλης πέτυχε αυτό που θέλαμε».

Οι φίλοι του ουίσκι αξίζει να γνωρίζουν ότι το «No. 9 Iowa Whiskey» των Slipknot περιέχει 90% αλκοόλ και θα κοστίζει 39.99 δολ., ενώ το «No. 9 Reserve Iowa Whiskey» περιέχει 99% αλκοόλ και θα είναι 30 δολάρια πιο ακριβό, δηλαδή θα ανέρχεται στην τιμή των 69.99 δολ.

Γιορτάζοντας το λανσάρισμα των δυο ετικετών, οι Slipknot θα ανακοινώσουν ειδικές εκδηλώσεις στις οποίες μεταξύ άλλων θα υπογράψουν τα μπουκάλια για τους θαυμαστές τους.