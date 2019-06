ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Hollywood Vampires, το σούπεργκρουπ των Άλις Κούπερ, Τζο Πέρι και Τζόνι Ντεπ κυκλοφορεί το δεύτερο άλμπουμ του, «Rise» στις 21 Ιουνίου και έδωσε μια πρώτη γεύση από αυτό στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ.

Ο Τζόνι Ντεπ τραγούδησε το «Heroes» του Ντέιβιντ Μπόουι, μία από τις τρεις διασκευές που περιέχονται στα 16 τραγούδια του δίσκου (μαζί με τα «People Who Died» των Jim Caroll Band και «You Can't Put Your Arms Around A Memory» του Τζόνι Θάντερ). Τα καταφέρνει μια χαρά, αν και το πιο περίεργο είναι να βλέπεις τον Άλις Κούπερ να περιορίζεται σε ρόλο κιθαρίστα.

Πάντως η τάξη αποκαθίσταται στο τραγούδι που ανοίγει το άλμπουμ, το «I Want My Now», με τον Άλις στα φωνητικά, το οποίο επίσης ερμήνευσαν στο «Jimmy Kimmel Live».