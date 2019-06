ΜΟΥΣΙΚΗ

Την Παρασκευή 21 Ιουνίου, στη σκηνή του Release στην Πλατεία Νερού, ανεβαίνουν οι Cypress Hill, ένα από τα μεγαλύτερα και επιδραστικότερα ονόματα στην ιστορία του hip-hop.

Το συγκρότημα θα ξεσηκώσει τους Έλληνες φίλου του με κλασικά χιτ όπως τα: Insane in the Brain, I Wanna Get High, (Rock) Superstar, Tequila Sunrise, How I Could Just Kill a Man, I Ain't Goin' Out Like That, Throw Your Set in the Air, Dr. Greenthumb, κ.ά.

Μαζί τους, ο Dub FX, ο κορυφαίος καλλιτέχνης της street art, αλλά και οι ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ , 12ος Πίθηκος, Anser X Eversor, Νέγρος του Μοριά, μερικά δηλαδή από τα σημαντικότερα αλλά και ανερχόμενα ονόματα της εγχώριας hip-hop σκηνής.

Το πρόγραμμα εμφάνισης των καλλιτεχνών στη σκηνή έχει ως εξής:

17.30 Νέγρος του Μοριά

18.10 Δωδέκατος Πίθηκος

19.00 Anser x Eversor

20.10 TΑΦ ΛΑΘΟΣ

21.30 Dub FX

23.00 Cypress Hill

H online προπώληση θα συνεχιστεί έως και την Παρασκευή στις 21:30 στα 35 ευρώ. Στο ταμείο η τιμή θα είναι στα 40 ευρώ.

Σημεία προπώλησης:

Online / www.viva.gr / www.releaseathens.gr

Τηλεφωνικά στο 11876

Φυσικά σημεία / στα καταστήματα Reload, Seven Spots, Καταστήματα Wind, Ευριπίδης, στον πολυχώρο Yoleni’s (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00), στο Viva Kiosk Συντάγματος (Πλ. Συντάγματος 4, καθημερινά 9:00-21:00) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)