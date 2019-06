ΜΟΥΣΙΚΗ

Όσα δεν φέρνει ο χρόνος, τα φέρνει η ώρα, κάπως έτσι ένιωσα πριν λίγο, όταν σερφάροντας στο διαδίκτυο έπεσα πάνω σε μια νέα συλλογή στην οποία Έλληνες ερμηνευτές και μουσικοί διασκευάζουν εμβληματικά και αγαπημένα ροκ και ποπ κομμάτια των '90s.

Το σκέφτηκα ώριμα και ψύχραιμα και αφού πήρα όλη την ευθύνη πάνω μου, μπήκα στο site. Το βλέμμα μου ανέτρεξε πρώτα τη λίστα των γνωστών τραγουδιών του '90... και τότε... η ανάσα μου άρχισε να επιταχύνεται, μια στάλα ιδρώτα να τρέχει στο μέτωπό μου και το μάτι να γουρλώνει... λίγο πριν γυρίσει τελείως όταν στάθηκε σε τίτλους όπως το «Come As You Are» των Nirvana και το «Wonderwall» των Oasis.

Εκεί όμως που η κρίση πανικού μου χτύπησε την πόρτα ήταν λίγο πριν πατήσω το play να ακούσω τη Νατάσσα Μποφίλιου να ερμηνεύει, με το δικό της σπαραξικάρδιο τρόπο, το «Wonderwall»...

Όσοι και αν κακεντρεχείς φήμες θέλουν τους αδερφούς Γκάλαχερ να αυτοχαστουκίζονται, νομίζω ότι μετά από αυτό, μπορεί και πιστοποιημένα πλέον η δημοφιλής ερμηνεύτρια να ανέβει (ξανά) στη σκηνή του Rockwave Festival.

Ακούστε με δική σας ευθύνη:

Η συλλογή ονομάζεται «Grecospectiva 90s» και κυκλοφορεί από την Amour Records. Για αυτό που σκιάζομαι όμως είναι ότι η εταιρεία μάς απειλεί ότι θα κυκλοφορήσουν κι άλλες αντίστοιχες...

Δείτε το tracklist:

ELIOT feat. Runes - Stay

Gadless – Would I Lie To You?

Lia Hide – Without You I’m Nothing

IOTAPHI – Bachelorette

Quiet feat. Billy Rize – No Surprises

MI.RAI – Come As You Are

Digital Riot feat. The Vagina Lips – When Do I Get To Sing My Way

Someone Who Isn't Me? - Celebrity Skin

morfi – Say My Name

Evi Hassapides Watson – Secret

Tareq – All That She Wants

Andriana Babali – La Plage De Saint Tropez

Sma Rag Da – Gypsy Woman

Natassa Bofiliou – Wonderwall