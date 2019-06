ΜΟΥΣΙΚΗ

29 & 30 IOYNIOY στο ΟΑΚΑ!

COLOUR DAY FESTIVAL 2019

29 & 30 Ιουνίου ετοιμαστείτε να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία και να διασκεδάσετε! Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι...

Join Our Circus !

Για πρώτη φορά, το μεγαλύτερο ΔΙΗΜΕΡΟ χρωματιστό φεστιβάλ της Ελλάδας είναι εμπνευσμένο απο το θαυμαστό κόσμο του Τσίρκου!!

Μουσική, άφθονο χρώμα, εντυπωσιακά acts γεμάτα μαγεία και μυστήριο, αλλά και... ο super fun χρωματιστός αφρός, που αποτελεί τη φετινή έκπληξη του καλοκαιριού, θα απογειώσουν τη διάθεσή σου!

Περισσότεροι από 40 κορυφαίοι Kαλλιτέχνες από την εγχώρια και διεθνή μουσική σκηνή, Djs αλλά και Bands, ανεβαίνουν σε ένα πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα μεγαλειώδες stage, για να παρουσιάσουν ένα φαντασμαγορικό show διεθνών προδιαγραφών!

LINE UP:

Live Acts: Ελένη Φουρέιρα feat Kaan, Era Istrefi, Sin Boy, Mikolas Josef, Kazka, Saske, Solmesiter ft WNC, Otherview feat Josephine, The Players, Claydee, Prince Karma, Slogan, Mente Fuerte, Goin’ Through feat The Family, Havana,The Mode, Steve #Onemanshow, Bobito feat Lila Trianti, Showtime Party

DJs: Michael Tsaousopoulos, Consoul Trainin, Ace2Ace, Bang La Decks, Xenia Ghali, Dino MFU feat Andrea Kasta, George Siras, Antonis Dimitriadis, Mossel, Mark Angelo, Chris Child, Steve Kis, John Toubanos, Herc Deeman, Dim Chord, Nikko Sunset, Sergio T, DeLaCruz, Michaelo Mike, Roni Iron, Dj Mak, Dj Syna

Στη κεντρική σκηνή, στο ρόλο του παρουσιαστή, ένας άνθρωπος που ξέρει να δίνει τον παλμό που χρειάζεται ένα τέτοιο φεστιβάλ και να κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον μας με τα δικά του πρωτότυπα acts. Κυρίες και κύριοι..

ο ΣΑΒΒΑΣ ΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ!

.. Και επειδή κάθε μεγάλο event χρειάζεται και το δικό του showman, δεν θα υπήρχε καλύτερος απο τον μοναδικό, ανεπανάληπτο, με αστείρευτο χιούμορ, ΦΑΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ!

Με σκηνικό που θυμίζει Tσίρκο και είναι διακοσμημένο με μία τεράστια περιστρεφόμενη ρόδα Λούνα Παρκ, το Colour Day Festival έχει σκοπό όχι μόνο να σας διασκεδάσει, αλλά και να σας καθηλώσει με το εντυπωσιακό αυτό υπερθέαμα.

Για 5η συνεχή χρονιά η Αθήνα είναι έτοιμη να βαφτεί για ΔΥΟ ολόκληρες μέρες με χρώμα και να ζήσει παραμυθένιες παιχνιδιάρικες μουσικές στιγμές, αυτή τη φορά κάνοντας..Join our Circus.



Γιατί το καλοκαίρι σου δεν θα ήταν το ίδιο δίχως το Colour Day Festival .