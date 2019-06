Η ομολογουμένως ενδιαφέρουσα διασκευή του θρυλικού «The Sound Of Silence» των Σάιμον και Γκαρφάνκελ, σύστησε τους Disturbed στο ευρύτερο ελληνικό κοινό, ακόμα και σε εκείνους τους ακροατές που τα αυτιά τους δεν είναι ιδιαίτερα εκπαιδευμένα στους metal ήχους.

Μάλιστα η ανακοίνωση για την πρώτη συναυλία τους στη χώρα μας, βρήκε τόση ανταπόκριση, που έκανε το χώρο που θα εμφανίζονταν αρχικά, αυτόν του κλειστού γηπέδου του Tae Kwon Do στο Φάληρο, να φαντάζει μικρός. Έτσι η συναυλία της 30ης Ιουνίου μετακόμισε στην Πλατεία Νερού και στο stage του Release Athens Festival και όλοι μετράνε αντίστροφα για το επικό live που θα κλείσει το φετινό μεγάλο φεστιβάλ.

Σημειώνεται ότι οι Αμερικανοί κάνουν μια στάση στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας που πραγματοποιούν για την προώθηση του νέου τους studio άλμπουμ με τίτλο «Evolution».

Από την ίδρυσή τους το 1996 στο Σικάγο και έως σήμερα, με περισσότερες από 17 εκατομμύρια πωλήσεις, οι Disturbed έχουν πετύχει ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ με πέντε σερί κυκλοφορίες δίσκων τους να κάνουν ντεμπούτο στην κορυφή του τσαρτ των Η.Π.Α., κάτι που μόνο οι Metallica έχουν καταφέρει. To φετινό τους άλμπουμ, «Evolution», θεωρείται ένα από τα καλύτερα της καριέρας τους, ενώ το πρώτο single, «Are you Ready», είναι το όγδοο Νο1 τους στο Mainstream Rock Chart.

Με παράλληλες και συνεχείς sold-out περιοδείες και μια σειρά από κλασικά χιτ, είδαν τη φήμη τους να εκτοξεύεται σε δυσθεώρητα ύψη το 2015 με τη διασκευή τους στο «The Sound of Silence» αποτελώντας, μέχρι και σήμερα, ένα από τα πλέον επιτυχημένα και αναγνωρίσιμα κομμάτια στα ραδιόφωνα σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι Disturbed είναι οι Ντέιβιντ Ντράιμαν (φωνή), Νταν Ντονέγκαν (κιθάρα), Μάικ Ουένγκρεν (ντραμς) και Τζον Μόϊερ (μπάσο).

Εκτός από τη διασκευή του «The Sound Of Silence» που όλοι πλέον γνωρίζετε, ήρθε η στιγμή να μάθετε πέντε ακόμα πράγματα για το συγκρότημα των Disturbed.

1. Η διασκευή που έκαναν οι Disturbed στο εμβληματικό «The Sound Of Silence» των Σάιμον και Γκαρφάνκελ, απέσπασε εγκωμιαστικά σχόλια από το δημιουργό του τραγουδιού, Πολ Σάιμον. Τον Απρίλιο του 2016 ο Σάιμον έδωσε την έγκρισή του για τη διασκευή από τους Disturbed. Μάλιστα την 1η Απριλίου του ίδιου χρόνου, όταν ο Πολ Σάιμον άκουσε ζωντανά τη διασκευή του κομματιού του από το συγκρότημα, στο αμερικανικό talk show Conan, έστειλε ένα e-mail στον Ντράιμαν αναφέροντας «Πραγματικά δυνατή παρουσίαση στο Conan τις προάλλες. Σας είδα πρώτη φορά να το ερμηνεύετε live. Ήταν καλό. Σας ευχαριστώ». Ο Ντράιμαν απάντησε στον Σάιμον γράφοντας: «Κύριε Σάιμον, δεν υπάρχουν λόγια για την τιμή που μας κάνετε. Ελπίζαμε να αποτίσουμε φόρο τιμής στο κορυφαίο ταλέντο ενός από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς όλων των εποχών. Η φιλοφρόνηση σας σημαίνει σημαίνει τα πάντα για μένα / εμάς και είμαστε αιώνια ευγνώμονες». Ο Σάιμον μάλιστα έκανε και μια σχετική ανάρτηση στο facebook διαφημίζοντας παράλληλα το δίσκο των Disturbed, «Immortalized», στο οποίο περιέχεται το τραγούδι.

Εκτός από τον Σάιμον, η διασκευή ενθουσίασε και τον γνωστό ηθοποιό Ράσελ Κρόου, ο οποίος έσπευσε να τη σχολιάσει στο Twitter.

every now and then someone comes along and redefines genius...https://t.co/uz0pdjeNsZ via @youtube

— Russell Crowe (@russellcrowe) April 3, 2016