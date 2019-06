ΜΟΥΣΙΚΗ

Από Dead Can Dance μέχρι Τhe Cure έχει ο φετινός συναυλιακός Ιούλιος.

Η παρέλαση μεγάλων ξένων ονομάτων στη χώρα μας συνεχίζεται ήδη από τις πρώτες μέρες του Ιουλίου. Μετά τη γερή δόση επικών συναυλιών που πήραμε κυρίως στην Πλατεία Νερού με Iggy Pop, James, Manowar και πολλούς άλλους, ο δεύτερος μήνα του καλοκαιριού μπαίνει ατμοσφαιρικά με Dead Can Dance και συνεχίζεται δυνατά μέχρι να βρέξει φωτιά και αίμα στη συναυλία των Slayer και να μας απογειώσει με Cure και πάλι στην Πλατεία Νερού.

Έχοντας το τελευταίο τους άλμπουμ στις μουσικές αποσκευές τους, οι Dead Can Dance επιστρέφουν στην Ελλάδα για δυο συναυλίες. Την 1η Ιουλίου, το δίδυμο των Brendan Perry και Lisa Gerrard θα βρεθεί στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της «A Celebration – Life and Works 1980-2019» περιοδείας τους, η οποία γιορτάζει το σύνολο της πορείας τους στις τέσσερις δεκαετίες της. Στις 3 Ιουλίου έρχεται η σειρά του αθηναϊκού κοινού να απολαύσει το σχήμα κάτω από την Ακρόπολη. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η συναυλία στο Ηρώδειο είναι ήδη sold out.

Στις 2 Ιουλίου οι πρωτοπόροι του progressive metal επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 8 χρόνια απουσίας. Ο λόγος για τους Dream Theater ο οποίοι θα δώσουν μια μοναδική συναυλία στο Gazi Music Hall

Δέκα χρόνια από την τελευταία εμφάνιση τους επί ελληνικού εδάφους, οι Lamb of God έρχονται για μία μοναδική headline εμφάνιση στο Gazi Music Hall, την Τετάρτη 3 Ιουλίου.

Στις 13 Ιουλίου, το θρυλικό γήπεδο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, θα ξαναζήσει ένδοξες συναυλιακές στιγμές, καθώς υποδέχεται τους τεράστιους Slayer στο πλαίσιο της αποχαιρετιστήριας περιοδείας τους. Οι θρύλοι του thrash metal θα παίξουν ζωντανά στη χώρα μας για τελευταία φορά, στο πλαίσιο του πρώτου Athens Rocks Festival. Τη συναυλία των Slayer στη Λεωφόρο θα ανοίξουν οι Rotting Christ.

Την ίδια ημέρα ωστόσο (13/7), το κοινό που επιθυμεί πιο μελαγχολικές και ατμοσφαιρικές καταστάσεις και μελωδίες, θα ακούσει τους αγαπημένους Τindersticks. Η μπάντα θα παίξει για πρώτη φορά στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού και ο Stuart A. Staples, για ακόμα μια φορά θα μας σαγηνεύσει με τη μοναδική φωνή του.

Η Omara Portuondo, η ντίβα του Buena Vista Social Club, της ορχήστρας από την Κούβα που απέκτησε παγκόσμια φήμη χάρη στο ντοκιμαντέρ του Βιμ Βέντερς, έρχεται και πάλι στην Αθήνα στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδείας της με τίτλο «Last Kiss Tour». Με μια ομάδα εκλεκτών μουσικών και χορευτών από την Κούβα θα μας χαρίσει μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά στις 15 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

Από τις συναυλίες του Ιουλίου σίγουρα ξεχωρίζει εκείνη των θρυλικών The Cure στην Πλατεία Νερού, η οποία αναμένεται να βουλιάξει για ακόμα μια φορά. Αφού γιόρτασαν τα 40 χρόνια μουσικής πορείας και αφού μπήκαν και στο Rock 'N' Roll Hall of Fame, o Ρόμπερτ Σμιθ και η παρέα του επιστρέφουν στην Ελλάδα για μια μεγαλειώδη συναυλία στις 17 Ιουλίου, για τα 15 χρόνια του Ejekt Festival. Εκτός από τα εμβληματικά κομμάτια τους θα έχουν στις αποσκευές τους και το νέο τους άλμπουμ.