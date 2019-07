ΜΟΥΣΙΚΗ

Η συνάντηση του ροκ με τον κλασικό ήχο που έγινε θεσμός πραγματοποιείται για τρίτη χρονιά στο Ηρώδειο, την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου.

Δυο μεγάλες ορχήστρες συναντούν σπουδαίους τραγουδιστές και μουσικούς και παρουσιάζουν ένα απογειωτικό playlist με γνωστά και αγαπημένα ροκ τραγούδια από Pink Floyd, Rolling Stones, Metallica, Scorpions, κ.ά.

Συμμετέχουν 80 κλασικοί μουσικοί από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πράγας και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Friedemann Riehle. Καλεσμένοι ο τραγουδιστής των Genesis Ray Wilson και ο πρώην κιθαρίστας των Scorpions, Uli Jon Roth.

Τον Σεπτέμβριο του 2017 ήταν προγραμματισμένη μια βραδιά αλλά τελικά έγιναν δύο sold out συναυλίες στο Ηρώδειο. Το ίδιο συνέβη και τον Σεπτέμβριο του 2018. Το ραντεβού καθιερώθηκε και το Classic Rock 3 θα είναι εδώ και φέτος, στο Ηρώδειο.

Μια από τις μεγαλύτερες ορχήστρες της Ευρώπης, η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πράγας, παρουσιάζει τη συναυλία με την οποία η ροκ μουσική μπόρεσε να εισχωρήσει και να ακουστεί σε όλες τις μεγάλες όπερες της Ευρώπης παντρεύοντας το συμφωνικό ήχο με ηλεκτρικά όργανα. Και φέτος στο Ηρώδειο, το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί με την σύμπραξη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών υπό τη μουσική διεύθυνση του μαέστρου, συνθέτη και ενορχηστρωτή Friedemann Riehle.

Οι φετινοί guests:

Ο θρύλος της κιθάρας, Uli Jon Roth

Μέλος των Scorpions στα πιο δημιουργικά τους χρόνια που καθιερώθηκαν ως μία από τις σημαντικότερες ροκ μπάντες παγκοσμίως στους ιστορικούς δίσκους Fly to the Rainbow (1974), In Trance (1975), Virgin Killer (1976), Taken by Force (1977), Tokyo Tapes (1978). Γνώρισε μαζί τους την δόξα ως τραγουδοποιός και καθιερώθηκε διεθνώς ως πρωτοπόρος δεξιοτέχνης της ηλεκτρικής κιθάρας. Κοινό και κριτικοί τον χαρακτήρισαν υποψήφιο διάδοχο του Jimi Hendrix. Κάθε δίσκος στη solo καριέρα του αποτελεί ορόσημο και σημείο αναφοράς στην ιστορία της rock-classic μουσικής. Έχει συνεργαστεί με τα πιο διάσημα ονόματα της ροκ παγκοσμίως σε μια καριέρα που μετρά πέντε δεκαετίες. Θα ερμηνεύσει Scorpions και όχι μόνο.

Ο τραγουδιστής των Genesis, Ray Wilson

Μετά την αποχώρηση του Phil Collins, ο Ray Wilson αναλαμβάνει την σκυτάλη ως συνθέτης και τραγουδιστής των Genesis και ηχογραφεί με τους «γίγαντες» της rock το υπέροχο Calling all stations -μια μεγάλη δισκογραφική επιτυχία- η οποία απογειώθηκε με μια επιτυχημένη ευρωπαϊκή περιοδεία και την πρωταγωνιστική παρουσία τους στα φημισμένα φεστιβάλ Rock am Ring και Rock am Park. Με περισσότερα από 20 χρόνια καριέρας, το Classic Rock Magazine τον έχει αναγνωρίσει ως έναν από τους καλύτερους τραγουδιστές του Ηνωμένου Βασιλείου, που έχουν υπάρξει ποτέ. Το πρότζεκτ του «Genesis Classic» σε συνεργασία με το Berlin Symphony Ensemble αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή της καριέρας του που του χαρίζει ακόμα sold out εμφανίσεις σε όλον τον κόσμο. Ερμηνευτής του Inside με τους STILTSKIN που παραμένει, μέχρι και σήμερα, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα rock κομμάτια όλων των εποχών. Θα ερμηνεύσει μεγάλες επιτυχίες των Genesis, Phil Collins και Peter Gabriel όπως Another Day in Paradise, Congo, Mama, Land of Confusion, Solsbury Hill κ.α.

Ακόμα τραγουδούν η Liz Vandall και η Marketa Poulickova

Η φετινή συναυλία αποτίνει φόρο τιμής στον εμπνευστή της ιδέας να έρθει ένα τόσο σπουδαίο μουσικό γεγονός και στην χώρα μας, στον Τάσο Αλεξόπουλο, γενικό διευθυντή της Robin4Arts που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Απρίλιο.

Πληροφορίες

Ώρα έναρξης στις 21.00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

GOLD VIP 83€,

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ 73€,

Α’ ΖΩΝΗ 63€,

Β’ ΖΩΝΗ 53€,

Γ’ ΖΩΝΗ 43€,

ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ 30€,

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ/ΑΝΕΡΓΩΝ 25€ (περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210 7298930

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: www.ticketservices.gr, 210 7234567 και σε όλα τα Public