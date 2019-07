ΜΟΥΣΙΚΗ

Εμφανίστηκε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής, στην ώρα του... τσαγιού. Αλλά κατάφερε να κλέψει την παράσταση από όλα τα άλλα μεγάλα ονόματα του φετινού φεστιβάλ του Γκλάστονμπερι. Στα 51 της χρόνια η Κάιλι Μινόγκ, έβγαλε από το συρτάρι τα pop hits των 80s, τα πιο «ψαγμένα» των 90s, και ανέβασε στη σκηνή για ντουέτα του Κρις Μάρτιν των Coldplay (στο «Can't Get You Out Of My Head») και τον Νικ Κέιβ (στο «Where The Wild Roses Grow»).

Πίσω στο 2005 η Κάιλι είχε αναγκαστεί να ακυρώσει την εμφάνισή της στο φεστιβάλ, έχοντας διαγνωστεί με καρκίνο. Και στην επιστροφή της, 14 χρόνια μετά, δάκρυσε καθώς θυμόταν την περιπέτεια της υγείας της και περιέγραφε πώς ένιωθε όταν έβλεπε το Γκλάστονμπερι από την τηλεόραση.

Back in 2005, @kylieminogue missed out on playing @glastofest because of breast cancer.@coldplay played for Kylie back then, and today she returned the favour.#Glastonbury2019 pic.twitter.com/wM2IHecZqt — BBC Radio 2 (@BBCRadio2) 30 Ιουνίου 2019

Το setlist της συναυλίας ήταν ένα greatest hits που άφησε άπαντες ικανοποιημένους και έδειξε σε κάποιους νεότερους γιατί η μινιόν (1,52 μ.) Αυστραλέζα ήταν κάποτε η μεγαλύτερη ποπ σταρ στον πλανήτη.