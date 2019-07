ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο θρυλικός κιθαρίστας των Rage Against the Machine μίλησε στο gazzetta.gr λίγο πριν παίξει στην Ελλάδα με τους Prophets of Rage.

Ο ίδιος ο Τομ Μορέλο έχει χαρακτηρίσει τον εαυτό του ως «ανωμαλία» για το rock των 90ς, αφού στα χέρια του η κιθάρα εξελίχθηκε. Δεν ήταν πια μόνο σόλο και ακόρντα. Έβγαζε ήχους μοναδικούς, ξεκούρδιστα σόλο που ακούγονταν ως διαφορετικό όργανο, παίξιμο με το δεξί χέρι στο τρέμολο και όχι στις χορδές, τα πειραγμένα πεντάλ, το toggle switch, τα σκρατσαρίσματα, τους μικροφωνισμούς, το παίξιμο ακόμα και με τα δόντια, τα πειράματα που άλλαξαν ολόκληρη την αντίληψη για την κιθάρα και το ρόλο της σε μια μπάντα.

Ο Μορέλο όμως δεν είναι μόνο μουσική. Αποτέλεσε βασικό συντελεστή της παρέας που άλλαξε την έννοια του πολιτικού τραγουδιού. Οι Rage Against the Machine μίλησαν σε ένα ευρύ ακροατήριο για τους Ζαπατίστας, για τις φρικαλεότητες των κατακτητών στους αυτόχθονες της Αμερικής, για καταδικασμένους ακτιβιστές, για τον Malcolm Χ, τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ για τους «εκλεκτούς λευκούς» και πολλά ακόμα. Το μουσικό τους έργο ήταν πάντα άρρηκτα συνδεδεμένο με τους αγώνες των αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων, των εξεγερμένων και των καταπιεσμένων αυτού του κόσμου ενάντια στις πολιτικές και οικονομικές ελίτ.

Λίγο πριν παίξει στην Ελλάδα με τους Prophets of Rage (27/8 στο Γήπεδο Tae Kwon Do) μίλησε στο gazzetta.gr και τον Θάνο Σαρρή.

Αυτό θα είναι το μοναδικό σας σόου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Γιατί αποφασίσατε να δεχτείτε μια πρόσκληση από την Ελλάδα και τι θυμάσαι από την τελευταία σου φορά με τους Rage Against the Machine στην Αθήνα;

«Mε βεβαιότητα, την τελευταία φορά που ήμουν στην Αθήνα με τους Rage Against The Machine ήταν ένα από τα πιο άγρια σόου σε ολόκληρη την καριέρα μου! Το κοινό ήταν εντελώς τρελό, σε σημείο που έγινε επικίνδυνο! Θυμάμαι να γεμίζουν άδεια μπουκάλια νερού με πέτρες και να τα πετάνε με χαρά στη σκηνή. Kι εγώ να είμαι σε φάση: "Έι, σταματήστε το"! Και μετά άναψαν φωτιές, έκαψαν το μέρος συθέμελα. Οπότε ελπίζω τώρα να δώσουμε ένα εξαιρετικό ροκ σόου, με τους οπαδούς μας να τρελαίνονται, αλλά να μην κάψουν το μέρος αυτή τη φορά! Όχι, αλήθεια, ανυπομονούμε να επιστρέψουμε. Έχω πολύ καλές αναμνήσεις από την Ελλάδα και το κοινό είναι γνωστό πως είναι πραγματικά σπουδαίο και υποστηρικτικό προς όλες τις μπάντες μας μέσα στα χρόνια, οπότε ήταν μια εξαιρετική επιλογή για τους Prophets of Rage».

Ξέρεις, η Ελλάδα είναι επίσης μια χώρα που βίωσε βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση, σε συνδυασμό με την άνοδο των νεοναζί. Θεωρείς ότι η μουσική και κυρίως η rock μουσική πρέπει να είναι στο πλευρό της κοινωνίας και... against the machine?

«Νομίζω ότι η μοναδική υποχρέωση του rock & roll είναι να είναι αυθεντικό. Για εμάς, επειδή έχουμε πολύ δυνατές αντιφασιστικές απόψεις, πρέπει να αποτελεί μεγάλο μέρος του τι κάνουμε. Και είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο να ξέρει ότι στο Λος Άντζελες, στην Αθήνα, στο Κάιρο, στο Τόκιο κ.ο.κ υπάρχουν άνθρωποι ακριβώς σαν αυτούς, οι οποίοι είναι αντίθετοι στον ρατσισμό, αντίθετοι στον φασισμό, στον μισογυνισμό, σε αυτούς που εχθρεύονται την επιστήμη. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε ως μουσικοί πρεσβευτές είναι να φέρουμε το μήνυμα ότι δεν είστε μόνοι στην πεποίθηση ότι οι ναζί πρέπει να συντριβούν».

Υπάρχει ένα βαθύ μήνυμα στη Fender σου. "Arm the homeless". Πώς το μεταφράζεις, κυρίως σε μια χώρα που αρκετός κόσμος κατέληξε στο δρόμο;

«Η ιδέα ότι η φτώχεια είναι έγκλημα βρίσκεται απέναντί μας στο μέτωπο, στην πρώτη γραμμή της δουλειάς μας και η οικονομική αδικία δεν είναι κάτι που απλά συμβαίνει, καθώς δημιουργείται από ανθρώπους. Και όπως δημιουργείται από ανθρώπους, μπορεί να διαλυθεί από αυτούς. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι άνθρωποι που κατέχουν και ελέγχουν τον πλανήτη δεν αξίζουν να το κάνουν. Τον ελέγχουν με βάση το δικό τους συμφέρον και όχι με βάση το συμφέρον δισεκατομμυρίων ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Και είναι κυριολεκτικά η στιγμή να πάρουμε τη δύναμη πίσω, επειδή με το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη το ρολόι μετρά αντίστροφα και μιλάμε για περιβαλλοντικές καταστροφές που ο κόσμος δεν έχει δει από την εποχή των παγετώνων».

Δείξατε με το νέο σας τραγούδι "Made with Hate" ότι υπάρχουν ακόμα πράγματα να ακούσουμε από τους Prophets of Rage. Τι πλάνα υπάρχουν για το μέλλον; Νέος δίσκος;

«Ναι. Δουλεύουμε σε νέα μουσική και έχουμε μερικά ακόμα νέα πολύ καλά τραγούδια έτοιμα, για τα οποία είμαστε πολύ υπερήφανοι. Σίγουρα θέλουμε να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε κάποια από αυτά σε αυτή την καλοκαιρινή ευρωπαϊκή περιοδεία μας και συγκεκριμένα να τα φέρουμε στην Αθήνα, όπου το κοινό αξίζει το καλύτερο που μπορούμε να του δώσουμε. Οπότε σχεδιάζουμε να παίξουμε νέα τραγούδια των Prophets, αυτά που ήδη είναι γνωστά, μουσική των Rage Against the Machine, των Audioslave, των Cypress Hill, των Public Enemy... Ίσως και μερικά ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια, ποτέ δεν ξέρεις!».

Πώς κατάφερες να εξελίξεις τις τεχνικές σου στην κιθάρα; Ποιο είναι το δύσκολο σόλο που δημιούργησες;

«Στο ξεκίνημα των Rage Against the Machine, έβλεπα τον εαυτό μου ως Dj της μπάντας, αλλά αντί για πικάπ είχα έναν ενισχυτή και μια ηλεκτρική κιθάρα για να δημιουργήσω μια ποικιλία ήχων, έξω από το συνηθισμένο πρότυπο των κιθαριστών. Όταν ξεκίνησα το μονοπάτι, δεν υπήρχε άλλος σε αυτό. Οπότε ήταν πολύ ενθουσιώδες και απελευθερωτικό. Είχα πολύ μεγάλη τεχνική ικανότητα στην τσέπη μου. Ξεκίνησα να βλέπω τα όργανα με εντελώς διαφορετικό τρόπο για να δημιουργήσω διαφορετικά ηχητικά τοπία, από ήχους ζώων, θορύβους Star Wars και να τα μετατρέψω σε μελωδίες. Το πιο δύσκολο σόλο μου είναι μάλλον το σόλο στο Know Your Enemy, σε συνδυασμό με τη νέα τεχνική της χρησιμοποίησης του διακόπτη εναλλαγής με λίγο παλιομοδίτικο, πολύ γρήγορο παίξιμο».

Μίλησες για το τι πρέπει να περιμένουμε όσον αφορά τα τραγούδια σας στο live της Αθήνας. Τι περιμένετε εσείς για την ατμόσφαιρα;

«Ελπίζω πραγματικά όλοι να τρελαθούν εντελώς. Είναι αυτό που περιμένω να κάνουν, είναι αυτό που προστάζει η φήμη τους, είναι αυτό που τους έχω δει να κάνουν! Επομένως, αυτή η ανταλλαγή ενέργειας είναι κάτι που πραγματικά ανυπομονούμε και θα φέρουμε έναν συνδυασμό rock and roll και hip hop δύναμης, που περιμένω να εξελιχθεί σε μια αξέχαστη νύχτα».

Τομ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

«Ευχαρίστηση μου. Ανυπομονώ να παίξω στην Αθήνα για εσάς!».

