ΜΟΥΣΙΚΗ

Την Παρασκευή 5 Ιουλίου στο booth του Bolivar Beach Bar θα βρεθούν δυο από τα σημαντικότερα ονόματα της dance electronica. Οι Sasha και John Digweed, μετά από πάρα πολλά χρόνια μαζί στην Ελλάδα, ενώνουν τις υπερδυνάμεις τους για μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία.

Ετοιμαστείτε να αιχμαλωτιστείτε από τα αιθέρια, μακροσκελή, στροβιλιστικά set του John Digweed, που περιβάλλονται από μια μουσική ατμόσφαιρα μυστηρίου, χαρακτηρίζονται από ένα δυνατό και γήινο ρυθμό και μαγνητίζουν μέχρι τέλους καθώς τα περίτεχνα beatless ηχοτόπια του Sasha και τα ισχυρά του grooves θα δονούν την ατμόσφαιρα του Βolivar Beach Bar.

O Sasha αποτελεί τη ζωντανή ιστορία της dance μουσικής με μια πορεία 30 ετών. Εάν υπάρχουν όρια που δεν έχουν σπάσει ακόμα, είναι βέβαιο πως ο Sasha τα έχει βάλει στόχο. Τα καταρρίπτει εξάλλου συνεχώς από την εποχή Shelley, Hacienda, Renaissance και Twillo. Έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη της σκηνής από το 1988 που ξεκίνησε μέχρι και σήμερα. Από το 2011 κι έπειτα έχει χαράξει μια διαφορετική πορεία έχοντας επικεντρωθεί στο label του Last Night On Earth και στρατολογώντας πρωτοπόρους producers όπως My Favourite Robot's James Teej, Simon Baker, ThermalBear, Ejeca, Ghosting Season, Max Cooper και Knox. Το 2013 κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο τρίτο album στην σειρά Involver το Involv3r. Συνδυάζει σε ένα album tracks για dance floor αλλά και περίτεχνα beatless ηχοτόπια, που χαρακτηρίζουν τα μοναδικά του remix σε tracks των The xx, Blondes, Little Dragon, Benjamin Damage, Foals και ThermalBear. Περιλαμβάνει επίσης και ένα δικό του spine-chilling anthem με vocals από την Σουηδέζα ερμηνεύτρια Kicki Halmos. Το 2016 κυκλοφόρησε το album Scene Delete παρουσιάζοντας μια πλευρά του που δεν έχουμε ξανακούσει ποτέ προηγουμένως. Τα όρια είναι εξίσου επισφαλή και εκτός studio. Τα parties του Last Night on Earth πραγματοποιούνται σε πολλά μέρη του πλανήτη. Από τα party του Sasha δεν μπορεί να περιμένει κανείς τίποτα λιγότερο από τα καλύτερα line up παγκοσμίως.

Ο John Digweed αποτελεί ένα σπάνιο φαινόμενο καλλιτέχνη που ανεξάρτητα από τις εκάστοτε μουσικές τάσεις πρωταγωνιστεί σε βάθος χρόνου, βασιζόμενος προπαντός στην ουσία της μουσικής του δημιουργικότητας. Από την εποχή που ασχολείτο με την acid house σκηνή μέχρι σήμερα έχει στο ενεργητικό του Mega Hits όπως ‘Heaven Scent’, ‘For What You Dream Of’ κ.α. Τα albums του Transitions, Bedrock και Structures κατέκτησαν τεράστια εμπορική επιτυχία, καθώς και την ευρεία αναγνώριση των κριτικών, ενώ η ραδιοφωνική εκπομπή του, Transitions, είναι από τις πλέον επιτυχημένες του είδους σε παγκόσμιο επίπεδο με κοινό που εκτείνεται σε 60 χώρες και ανέρχεται σε 14 εκατομμύρια ακροατές την εβδομάδα.

Η επίδραση του John Digweed, που το 2001 ψηφίστηκε ως ο No.1 DJ παγκοσμίως από τους αναγνώστες του περίφημου DJmag, στην παγκόσμια μουσική dance σκηνή είναι τεράστια και διευρύνεται συνεχώς, όπως αποδεικνύουν τα ασταμάτητα gigs και οι περιοδείες του ανά τον κόσμο. Είναι ο Dj των Djs. Η διαφορετικότητά του σε σχέση με τους υπόλοιπους είναι κι αυτό που τον χαρακτηρίζει. Τόσο στο ξεκίνημά του, όσο και τώρα που βρίσκεται στο αποκορύφωμα του διεθνούς dj set έχει δημιουργήσει και διατηρήσει ένα επίπεδο ακεραιότητας που είναι πια σημείο αναφοράς τόσο για τους djs όσο και για τους παραγωγούς παγκοσμίως.

Πέρα από Dj, ο John Digweed, είναι και ένας από τους βασικούς δημιουργούς του πρωτοπόρου label, Bedrock. Έπειτα από τουλάχιστον 16 χρόνια αξιοσημείωτης δράσης, αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς, έχοντας στο ενεργητικό της mixes και remixes από τους καλύτερους παραγωγούς, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τους Marco Bailey, Christian Smith και John Selway.

Προπώληση εισιτηρίων

E -Tickets: Αποκλειστικά από το Viva.gr στο παρακάτω Link: https://www.viva.gr/tickets/music/bolivar-beach-bar/sasha-john-digweed/

και Τηλεφωνικά στο: 11876

Πληροφορίες

Οι πόρτες ανοίγουν: 21:00

Είσοδος: Προπώληση: 13€ | Ταμείο: 15€

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η

Καλαμακίου – Transportation Check Link: http://www.zee.gr/stop/1549

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684