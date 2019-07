ΜΟΥΣΙΚΗ

Για πρώτη φορά φέτος, το Primer Music Festival μετακομίζει σε εξωτερικό χώρο, δίπλα στη θάλασσα στην Πλατεία Νερού που σε συνδυασμό με ένα «line up για όλα τα "edm" γούστα», εντυπωσιακό σόου και πολύ χορό, στις 10 Ιουλίου θα απογειώσει όλους τους φαν της dance μουσικής. Ο Νικόλας Τζιούφας και ο Άγγελος Μελετιάδης, οι διοργανωτές του μεγαλύτερου καλοκαιρινού dance festival της πόλης μιλούν στο Reader.gr για όλες τις λεπτομέρειες του Primer Music Festival, τις δυσκολίες, το όραμά τους, αλλά και τί θα ακολουθήσει στο μέλλον.

Πείτε μας δυο λόγια για το line up του φετινού Primer Music Festival.

Tο φετινό line up μάς δυσκόλεψε αρκετά καθώς θέλαμε να το εμπλουτίσουμε με αρκετά διαφορετικά είδη γύρω από την dance μουσική. Πιστεύουμε ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι ιδανικό για φέτος! Ο J Balvin φέρνει το reggaeton live στη σκηνή, ο DJ Snake κάνει εκρηκτικό dj set με electro house, trap και pop, ο Salvatore Ganacci παρουσιάζει ένα all-around set βασισμένο σε party anthems, ο Will Sparks είναι ο εκπρόσωπος των ειδών melbourne bounce και psy-trance, ενώ οι Dubvision παίζουν ένα πολύ δυναμικό dj set με βάση την progressive house και big room! Line up για όλα τα «edm» γούστα.

Εκτός από το μουσικό κομμάτι τί άλλο συνθέτει το φεστιβάλ που το κάνει ξεχωριστό;

Η φετινή, νέα τοποθεσία του φεστιβάλ ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Ειδικά όταν ο ήλιος πέφτει δίπλα στη σκηνή, στην Πλατεία Νερού δημιουργείται ένα μαγευτικό τοπίο. Το εντυπωσιακό show με σπέσιαλ εφέ και πυροτεχνήματα που συνοδεύουν τις εμφανίσεις των μεγάλων ονομάτων είναι ένα ακόμη στοιχείο που κάνει το Primer Music Festival να ξεχωρίζει!

Έχει φτάσει στα στάνταρ που επιθυμούσατε από πλευράς διοργάνωσης;

Πιστεύουμε φέτος έχουμε ξεπεράσει τους εαυτούς μας. Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιούμε μια τόσο φιλόδοξη παραγωγή σε έναν εξωτερικό χώρο. Ένας εξωτερικός χώρος κάνει τα πάντα πιο απαιτητικά.

Ποια ονόματα φιλοδοξείτε να φιλοξενήσετε σε μελλοντικές διοργανώσεις και πόσο κοντά είστε στην επίτευξη αυτού του στόχου;

Τα ονόματα είναι τόσα πολλά! Ως fans της dance μουσικής θαυμάζουμε και ακολουθούμε πολλούς μεγάλους καλλιτέχνες με τους οποίους θα θέλαμε μελλοντικά να συνεργαστούμε. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το πλάνο είναι μεγάλο και τα ονόματα πολλά. Μετά από δυο συνεχόμενες χρονιές ανοδικής πορείας και με τα ονόματα που έχουμε ήδη παρουσιάσει στο Primer, πιστεύουμε ότι τιποτα δεν ειναι ανέφικτο.

Ποιες δυσκολίες έχετε συναντήσει στη διοργάνωση του φεστιβάλ και τί θα ζητούσατε από την πολιτεία αν γινόταν ένας διάλογος;

Μεγάλη κουβέντα. Συνοπτικά θα θέλαμε πολύ να περάσουμε το μήνυμά μας και να εξηγήσουμε στους αρμόδιους το τί γίνεται στο εξωτερικό και πόσα οφέλη μπορεί να έχει μια πόλη που στήνει έναν οργανισμό και στηρίζει τα μουσικά φεστιβάλ. Ευελπιστούμε στο μέλλον να καταφέρουμε να κάνουμε έναν διάλογο, και να επικοινωνήσουμε στους αρμόδιους το πόσο μεγάλο επίτευγμα ειναι να φέρνεις τέτοια ονόματα στην πόλη σου και πόσο μπορεί να βοηθήσει αυτό την ίδια την πόλη αλλα και την χώρα γενικότερα.

Πού υστερούμε ως χώρα στις φεστιβαλικές διοργανώσεις;

Στην ποσότητα του κόσμου που ενδιαφέρεται για την dance μουσική. Στην Ελλάδα ο κόσμος είναι λιγότερος συγκριτικά με άλλες κοντινές μας χώρες. Από την πλευρά της παραγωγής, θα λέγαμε ότι υπάρχει έλλειψη σε ανθρώπινο δυναμικό που να έχει το know-how της διοργάνωσης και προώθησης φεστιβάλ και όλα όσα το πάνε μαζί με αυτό.

Πώς οραματίζεστε το Primer Music Festival τα επόμενα χρόνια;

Να έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα αληθινό και δυνατό fan base Αθηναίων και Ελλήνων fans του φεστιβάλ και στη συνέχεια όλο αυτό να γιγαντωθεί προς τις γείτονες χώρες. Το πιο όμορφο συναίσθημα είναι να βλέπεις κόσμο να ταξιδεύει για μια μέρα από μακριά, μόνο και μόνο για να ζήσει από κοντά την εμπειρία του Primer.

Ποια είναι τα υπέρ και τα κατά της Πλατείας Νερού για τη διεξαγωγή του φεστιβάλ και πώς θα ήταν ο ιδανικός χώρος;

Για εμάς ο ιδανικός χώρος είναι η Πλατεία Νερού! Βέβαια, όπως είπαμε και πριν είναι η πρώτη χρονιά που στήνουμε μια παραγωγή σε εξωτερικό χώρο και συγκεκριμένα στην Πλατεία Νερού, οπότε αν υπάρξουν αρνητικά, μένει να τα μάθουμε!

Τί κοινό ηλικιακά θα δει κανείς στο Primer;

Στην περσινή πρώτη χρονιά του Primer είδαμε στο κοινό από παιδιά ηλικίας 12 ετών έως παθιασμένους 50άρηδες! Το βασικό μας ηλικιακό κοινό θα λέγαμε ότι είναι 17-28.

Ποιο θα ήταν το motto, το σύνθημα του Primer Music Festival;

Για φέτος #Primer2019 #SeeYouByTheSea φυσικά!

Υπάρχουν άλλα σχέδια στα σκαριά εκτός από το Primer;

Φέτος το καλοκαίρι βρισκόμαστε κάθε Πέμπτη με το «Hawaiian Dream» και κάθε Κυριακή με το «La Luz», στο Island club στην Αθηναική Ριβιέρα. Μετά τις 10 Ιουλίου και τη λήξη του Primer, μεταφερόμαστε στην όμορφη Κέρκυρα και το αγαπημένο μας Pazuzu Beach Club όπου παρουσιάζουμε ένα line up dance μουσικής με πάνω από 15 DJs, στα απογευματινά «Sunset Stories».

Πληροφορίες

Εισιτήρια

General (Αρένα) - 30€

VIP (Πλατφόρµα) - 75€

Τα εισιτήρια VIP αφορούν υπερυψωµένο σηµείο, µε δικό του bar και ξεχωριστή είσοδο στον χώρο της συναυλίας.

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται στα www.viva.gr, Wind, SevenSpots, Reload, Ευριπίδης.

Επικοινωνία

ΤΗΛ: 210 8940836

primerathens@gmail.com

Instagram: @primermusicfestival

Facebook: smarturl.it/primer2019

www.primermusicfestival.com