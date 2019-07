ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι φαν των U2 που ταξιδεύουν στην Ιρλανδία ή στη Νότια Γαλλία και φωτογραφίζονται μπροστά από το σπίτι ή το εξοχικό του Μπόνο των U2, θα πρέπει να νιώθουν λίγο καλύτερα για τους εαυτούς τους, τώρα που ξέρουν ότι και το ίνδαλμά τους κάνει... μία από τα ίδια.

Σε φωτογραφία που ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό των U2 στο Instagram βλέπουμε τον Μπόνο μαζί με τη σύζυγό του Άλι, μερικά από τα παιδιά του και κάποιους φίλους να κάθονται στο πεζούλι του σπιτιού του Λέοναρντ Κοέν στην Ύδρα. Στη λεζάντα αναφέρουν ότι πήγαν για «προσκύνημα» στο σπίτι του Κοέν και έχουν αλλάξει στον πληθυντικό τους στίχους του τραγουδιού του «Bird on the Wire»: «Like some birds on a wire / like some drunks in a midnight choir / We have tried in our own way to be free».

Ο μεγάλος Καναδός τραγουδοποιός Λέοναρντ Κοέν (1934-2016) αγόρασε το σπίτι του 19ου αιώνα στην Ύδρα τον Σεπτέμβριο του 1960 και εκεί έζησε μεγάλους έρωτες και έγραψε μυθιστορήματα και αριστουργηματικά τραγούδια. Από το 2017, ο δρόμος όπου βρίσκεται το σπίτι ονομάζεται και επίσημα οδός Leonard Cohen.

Δείτε στη συνέχεια τον Λέοναρντ Κοέν να τραγουδάει το «Tower of Song» μαζί με τους U2.