Με μια μυσταγωγική βραδιά την Τετάρτη 3 Ιουλίου, έκλεισαν στο Ηρώδειο οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού Dead Can Dance, τη μεγάλη περιοδεία τους «A Celebration – Life & Works 1980-2019».

Με το βλέμμα στο παρελθόν, σε τραγούδια που έχει λατρέψει το κοινό τους και ελάχιστα στον τελευταίο τους δίσκο «Dionysus», το θρυλικό δίδυμο Μπρένταν Πέρι και Λίζα Τζέραρντ χάρισε στους πιστούς οπαδούς του που γέμισαν το Ηρώδειο μια τίμια -δίωρη σχεδόν- συναυλία και ίσως την καλύτερη που έχουν δώσει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.

Ο Πέρι με ένα σκούρο κοστούμι, άλλοτε παίζοντας μπουζούκι και άλλοτε ηλεκτρική κιθάρα και η δωρική Τζέραρντ με αρκετά κιλά παραπάνω και ένα εντυπωσιακό λευκό φόρεμα με ουρά και πετράδια, παίζοντας το παραδοσιακό κινέζικο όργανο yangqin (που μοιάζει με το γνωστό μας σαντούρι), ξεπέρασαν τις προσδοκίες και του πιο πιστού οπαδού τους.

Αντικειμενικά η απόκοσμη μουσική των Dead Can Dance ακούγεται αρκετά εξωτική και αλλόκοτη στο αυτί ενός ευρύτερου κοινού. Άλλωστε είναι. Όπως επίσης είναι αιθέρια και σκοτεινή ικανή να δημιουργήσει ηχητικά τοπία που θα αιχμαλωτίσουν ακόμα και για λίγο την προσοχή των μη μυημένων.

Πατώντας πάνω στα χαλιά που στρώθηκαν στη σκηνή του Ηρωδείου, πλαισιωμένοι από τους εξαιρετικούς μουσικούς τους και ελάχιστα -έως καθόλου- επικοινωνιακοί, ο Μπρένταν και η Λίζα με τις μαγικές φωνές τους που έχουν παραμείνει αναλλοίωτες στο χρόνο, ξεδίπλωσαν μέσα σε ένα δίωρο σχεδόν, όλους εκείνους τους λόγους που μας έχουν κάνει να τους ξεχωρίσουμε, καθώς βάδιζαν -άλλοτε σε ντουέτο και άλλοτε μεμονωμένα- στα γνωστά avant garde, world, tribal, folk, darkwave, ambient, gothic μουσικά μονοπάτια.

Όσον αφορά το μουσικό μέρος της συναυλίας, η βραδιά άνοιξε με το «Anywhere Out of the World» από τον Πέρι και συνέχισε με το «Mesmerism» από τη μοναδική φωνή της Τζέραρντ που σε καθηλώνει. Η συναυλία έκλεισε άτυπα με το «Dance of the Bacchantes» από τον καινούριο τους άλμπουμ «Dionysus» και ακολούθησαν δυο encore με συνολικά τέσσερα ακόμα τραγούδια-διαμάντια, μεταξύ των οποίων και η συγκινητική διασκευή στο «Song To The Siren» του Τιμ Μπάκλεϊ η οποία καταχειροκροτήθηκε από το κοινό.

Ακολουθεί το selist της συναυλίας:

Anywhere Out of the World

Mesmerism

Labour of Love

Avatar

In Power We Entrust the Love Advocated

Bylar

Xavier

The Wind That Shakes the Barley

Sanvean

Indoctrination (A Design for Living)

Yulunga (Spirit Dance)

The Carnival Is Over

The Host of Seraphim

Amnesia

Autumn Sun (Deleyaman cover)

Dance of the Bacchantes

Encore:

Song to the Siren (Tim Buckley cover)

Cantara

Encore 2:

The Promised Womb

Severance

*Φωτογραφίες: NDP Photo Agency