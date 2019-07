ΜΟΥΣΙΚΗ

Η προπώληση για τη δεύτερη συναυλία των Florence & The Machine στις 22 Σεπτεμβρίου ξεκινά την Τετάρτη 10 Ιουλίου.

Μετά το sold out σε χρόνο ρεκόρ για τη συναυλία των Florence & The Machine στο Ηρώδειο, η διοργανώτρια εταιρεία μόλις ανακοίνωσε και νέα ημερομηνία εμφάνισης του συγκροτήματος. Έτσι οι Florence & The Machine θα παίξουν κάτω από την Ακρόπολη και στις 22 Σεπτεμβρίου, ικανοποιώντας έτσι όσο το δυνατόν περισσότερους φαν τους που δεν πρόλαβαν να εξασφαλίσουν το εισιτήριό τους.

Η προπώληση εισιτηρίων της συναυλίας των Florence & The Machine για τις 22 Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσει την Τετάρτη 10 Ιουλίου στις 11:00 το πρωί. Θα υπάρξει όριο αγοράς, 2 εισιτήρια ανά άτομο/παραγγελία, ενώ τα εισιτήρια θα διατίθενται από το www.viva.gr και τηλεφωνικά στο 11876. Σχετικά με την πώληση των εισιτηρίων για ΑΜΕΑ για την συναυλία των Florence & Τhe Μachine θα μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2118000429 την Τετάρτη 10 Ιουλίου στις 11:00 που ξεκινάει η προπώληση, και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Θυμίζουμε ότι τα εισιτήρια για τη συναυλία στις 19 Σεπτεμβρίου εξαντλήθηκαν μέσα σε μια μόλις ώρα, σπάζοντας κάθε ρεκόρ, καθώς η προπώληση άνοιξε σήμερα Παρασκευή (5/7) στις 11 το πρωί και υπήρχε όριο αγοράς έως 2 εισιτήρια ανά άτομο/παραγγελία.

Την ανακοίνωση του sold out της διοργανώτριας εταιρείας στο facebook ακολούθησε πλήθος παραπόνων από αρκετούς φαν του συγκροτήματος που έλεγαν ότι βρίσκονταν σε αναμονή επί ώρα στο site του viva.gr όπου γίνεται η προπώληση χωρίς στο τέλος να καταφέρουν να προμηθευτούν το πολυπόθητο «μαγικό χαρτάκι».

Το αίτημα όλων εκείνων για έξτρα συναυλία του γκρουπ στη χώρα εισακούστηκε από τους διοργανωτές, οπότε την Τετάρτη, 10 Ιουλίου, σπεύσατε να εξασφαλίσετε το «μαγικό χαρτάκι».

Τιμές εισιτηρίων

Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από 55 ευρώ και φθάνουν τα 170 ευρώ

Συγκεκριμένα:

Άνω Διάζωμα

Εισιτήριο γενικής εισόδου: 55 ευρώ

Κάτω Διάζωμα

Ζώνη Γ: 62 ευρώ

Ζώνη B: 70 ευρώ

Ζώνη A: 90 ευρώ

Διακεκριμένη Ζώνη Β: 120 ευρώ

Διακεκριμένη Ζώνη A: 170 ευρώ

ΑμεΑ: 35 ευρώ

Για τα ΑμεΑ υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος (ΚΑΤΩ Διάζωμα, Κερκίδα Α, Σειρές 1 –3). Το εισιτήριο των συνοδών κοστίζει 35 ευρώ.

Ένα ευρώ (1 ευρώ) από κάθε εισιτήριο θα δίνεται στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.