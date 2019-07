ΜΟΥΣΙΚΗ

Καθώς πλησιάζει η πρεμιέρα του νέου «Βασιλιά των Λιονταριών» (The Lion King) – μία εβδομάδα έμεινε για να το δούμε στην Ελλάδα – η Μπιγιόνσε κυκλοφόρησε το single «Spirit», ένα πρωτότυπο τραγούδι που περιλαμβάνεται τόσο στο σάουντρακ της ταινίας, όσο και στη συλλογή «The Lion King: The Gift» που επιμελείται η τραγουδίστρια.

Πρόκειται για ένα άλμπουμ με καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο και ήχους της Αφρικής, που θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα με την ταινία. Και επειδή τα περισσότερα τραγούδια του «Βασιλιά των Λιονταριών» δεν μπορούν να είναι υποψήφια για Όσκαρ επειδή είχαν ακουστεί στην ταινία του 1994, με το «Spirit» η Μπιγιόνσε έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει το χρυσό αγαλματίδιο. Κάποιοι, μάλιστα, της το δίνουν από τώρα.

massive congrats to @Beyonce on winning the Best Original Song Oscar for #Spirit — Laura Kramer (@Laura_Kramer) 10 Ιουλίου 2019

“And the Oscar for Best Original Song goes to ...Spirit by Beyoncé Knowles-Carter” pic.twitter.com/O2E5fxJdsV — ☁️ (@The__Prototype) 10 Ιουλίου 2019