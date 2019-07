ΜΟΥΣΙΚΗ

Είκοσι τρία χρόνια (και μια ημέρα) από την πρώτη τους συναυλία στην Ελλάδα στο Rock of Gods festival στον Πειραιά (12/07/1996) και έξι χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση στην Αθήνα, στο Heavy By The Sea festival, στην Πλατεία Νερού (1/07/2013), οι Slayer αποχαιρέτησαν με τον καλύτερο τρόπο χθες βράδυ τους Έλληνες οπαδούς τους, στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο του πρώτου AthensRocks festival.

Αν έχει μείνει κάτι να αποδειχτεί με την τελευταία περιοδεία της καριέρας τους, αυτό είναι πόσο πραγματικά αναντικατάστατοι θα είναι οι θρύλοι της thrash metal σκηνής, όπως όλοι διαπιστώσαμε όταν σηκώθηκε η μαύρη κουρτίνα στη σκηνή του κλειστού γηπέδου μπάσκετ του ΟΑΚΑ και η αδρεναλίνη άρχισε να χτυπάει κόκκινο υπό τους καταιγιστικούς ήχους του Repentless, από τον πιο πρόσφατο, ομώνυμο δίσκο τους που αποτελεί φόρο τιμής στον Τζεφ Χάνεμαν ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή το 2013.

Οι «βασιλιάδες του thrash metal» βρίσκονται σε τρομερή κατάσταση και επί μιάμιση ώρα χθες, όπως ακριβώς θα προσδοκούσε και ο τελευταίος οπαδός τους, αμείλικτοι και καταιγιστικοί πάνω σε μια σκηνή που ξεπετάγονταν φλόγες και καπνός από παντού, δεν έδειξαν κανένα έλεος στο σαρωτικό πέρασμά τους από τη χώρα μας.

Αν και οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι θα προτιμούσαμε το επικό τελευταίο τους live επί ελληνικού εδάφους να γίνει στη Λεωφόρο, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, η διοργάνωση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τίμια. Στα μειονέκτηματα της χθεσινής βραδιάς θα παρατηρήσουμε ωστόσο την έλειψη γιγαντοοθόνης, το ντουμάνι καπνού, αλλά και το τελικό αποτέλεσμα του ήχου που θα ήταν σαφώς καλύτερο σε κάποιον περισσότερο κατάλληλο, ανοιχτό ή κλειστό, συναυλιακό χώρο. Για ακόμα μια φορά οι Slayer έκαναν τα πάντα υπερβολικά σωστά. Το setlist της συναυλίας τους αυστηρό και χωρίς εκπλήξεις, ήταν αυτό που παίζουν σε κάθε live της αποχαιρετιστήριας περιοδείας τους το οποίο περιλαμβάνει 20 τραγούδια με περισσότερη έμφαση στο άλμπουμ «Seasons in the Abyss».

H συναυλία τελείωσε στις 23.00 ακριβώς με τον Τομ Αράγια να στέκεται επί ένα τέταρτο μόνος του τη σκηνή, ευχαριστώντας με τον τρόπο αυτό τους χιλιάδες Έλληνες φαν του γκρουπ που τον αποθέωναν, λίγο πριν τους αποχαιρετήσει στα ελληνικά λέγοντας «Ευχαριστώ πολύ. Θα μου λείψετε. Αντίο»...

Ακολουθεί το setlist της χθεσινής συναυλίας των Slayer

Repentless

Evil Has No Boundaries (πρώτη φορά από το 2000)

World Painted Blood

Postmortem

Hate Worldwide

War Ensemble

Gemini (πρώτη φορά από το 1999)

Disciple

Mandatory Suicide

Chemical Warfare

Payback

Temptation

Born of Fire

Seasons in the Abyss

Hell Awaits

South of Heaven

Raining Blood

Black Magic

Dead Skin Mask

Angel of Death