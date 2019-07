ΜΟΥΣΙΚΗ

Το απόγευμα του Σαββάτου 13 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία η επετειακή συναυλία των Antique.

Η Έλενα Παπαρίζου και ο Νίκος Παναγιωτίδης συναντήθηκαν ξανά στη σκηνή για πρώτη φορά μετά από 16 ολόκληρα χρόνια.

Η εμφάνιση των Antique έλαβε χώρα στο Γκέτεμποργκ και συγκεκριμένα στο Slottsskogsvallen, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Vi som älskar 90-talet («Who Loves The 90’s») στο οποίο ερμήνευσαν τις επιτυχίες που τους έκαναν γνωστούς: «Opa Opa», «Dinata Dinata», «Mera Me Ti Mera», «Die For You» καθώς επίσης και το «My Number One».

Θυμίζουμε ότι οι Antique δημιουργήθηκαν το 1999 από την Έλενα Παπαρίζου και το Νίκο Παναγιωτίδη, γνώρισαν τεράστια πανευρωπαϊκή επιτυχία και στη συνέχεια διαλύθηκαν το 2003.