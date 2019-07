Ένα τεράστιο άγαλμα του Εντ Σίραν έκανε την εμφάνισή του στη Μόσχα ενόψει της συναυλίας που θα δώσει ο Βρετανός στη ρωσική πρωτεύουσα την Παρασκευή.

Το άγαλμα βρίσκεται έξω από το Gorky Park, το μεγαλύτερο πάρκο της Μόσχας και απεικονίζει τον Σίραν ξαπλωμένο στο ένα πλευρό φορώντας μια κόκκινη βερμούδα, ένα λευκό πουκάμισο με γράμματα και γυαλιά ηλίου.

Όπως είναι φυσικό, το άγλαμα δεν θα μπορούσε να περάσει ασχολίαστο από τους χρήστες του Twitter και του Instagram.

Btw i have a friend in Russia, we’re not really friends, but he sent me russian tea once and greetings from his wife. That’s not what i want to comunicate tho, he saw a 5 meters Ed Sheeran statue built in a park in Moscow. Wow. pic.twitter.com/kC2DvCTXXh

— Froy’s modern life (@FroyFroyFroy) July 16, 2019