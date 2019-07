ΜΟΥΣΙΚΗ

Χθες βράδυ από τη σκηνή του Ejekt Festival, οι Cure υπενθύμισαν στο ελληνικό κοινό ότι παραμένουν το μεγαλύτερο goth/pop συγκρότημα όλων των εποχών, δίνοντας -χωρίς υπερβολή- μια συναυλία που θα θυμόμαστε σε όλη μας τη ζωή.

Αν και εργάσιμη μέρα, η Πλατεία Νερού βούλιαξε από κόσμο κάθε ηλικίας. Ήδη από νωρίς το απόγευμα, ο χώρος είχε γεμίσει ασφυκτικά με χιλιάδες θαυμαστές των Cure εκ των οποίων πάρα πολλοί –λόγω ηλικίας- θα τους έβλεπαν ζωντανά για πρώτη φορά.

Ο Ρόμπερτ Σμιθ και η παρέα του βγήκαν στη σκηνή στις 22.30 και για δυο ώρες και είκοσι λεπτά έκαναν μια χορταστική αναδρομή στα highlights της καριέρας τους, δίνοντας περισσότερη έμφαση στο άλμπουμ «Disintegration» που το Μάιο συμπλήρωσε 30 χρόνια από την κυκλοφορία του.

Ντυμένος στα μαύρα από την κορυφή μέχρι τα νύχια, με το γνωστό κρεπαρισμένο μαλλί, το κόκκινο κραγιόν και το έντονο μαύρο μολύβι στα μάτια, ο Σμιθ μας έδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και το απολαμβάνει –χαμογελώντας και χορεύοντας συγκρατημένα- όσο και εμείς.

Πιστοί στο setlist που παίζουν σε όλους τους σταθμούς της περιοδείας τους, οι Cure άνοιξαν τη συναυλία τους στο Ejekt Festival που γιόρτασε τα 15 του χρόνια, με το «Plainsong», ξεσήκωσαν το κοινό με κομμάτια όπως τα: «Pictures of You», «Lovesong», «In Between Days», «A Forest» -το αγαπημένο του Σμιθ-, κ.ά., βάδισαν σε ψυχεδελικά μονοπάτια με το «Shake Dog Shake» και απογείωσαν τους φαν τους με έναν encore γεμάτο από αγαπημένα pop χιτ τους, όπως τα, «Lullaby», «Τhe Caterpillar», «Friday I’m in Love», κλείνοντας με το «Boys Don’t Cry». Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι «νονοί του goth» στο setlist που έπαιξαν στην Αθήνα πρόσθεσαν επίσης το τραγούδι «Want» από το άλμπουμ «Wild Mood Swings» του 1996.

Λίγο πριν το φεστιβάλ κλείσει πανηγυρικά με εντυπωσιακά πυροτέχνηματα που φώτισαν τον ουρανό του Φαλήρου, ο Ρόμπερτ Σμιθ μάς έδωσε την υπόσχεση ότι θα μας δει ξανά. Ανυπομονούμε!

Ακολουθεί το setlist της συναυλίας των Cure στο Ejekt Festival

Plainsong

Pictures of You

High

Just One Kiss

Lovesong

Last Dance

Burn

Fascination Street

Never Enough

Push

In Between Days

Just Like Heaven

From the Edge of the Deep Green Sea

Shake Dog Shake

A Night Like This

Play for Today

A Forest

Primary

Want

39

Disintegration

Encore:

Lullaby

The Caterpillar

The Walk

Friday I'm in Love

Close to Me

Why Can't I Be You?

Boys Don't Cry