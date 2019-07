ΜΟΥΣΙΚΗ

To άλμπουμ «The Soft Parade» των Doors συμπληρώνει 50 χρόνια από την κυκλοφορία του και οι Doors το γιορτάζουν με ένα θησαυρό από ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις για την επετειακή έκδοση που θα κυκλοφορήσει στις 18 Οκτωβρίου.

Η μπάντα ήδη προανήγγειλε την κυκλοφορία της έκδοσης με μια σπάνια ηχογράφηση του θρυλικού «Roadhouse Blues» από τον αμέσως επόμενο, 5ο δίσκο του 1970 «Morrison Hotel». Στη σπάνια αυτή ηχογράφηση του τραγουδιού, στα φωνητικά βρίσκεται ο Ρέι Μάνζαρεκ.

Η επετειακή έκδοση του «The Soft Parade» θα περιλαμβάνει τις πιο λιτές εκδοχές των κομματιών «Touch Me» (ένα από τα πια επιτυχημένα κομμάτια του δίσκου αλλά και των Doors συνολικά), «Wishful Sinful», «Runnin’ Blue», «Tell All the People», και «Who Scared You». Επίσης θα περιέχει δυο ακόμα τραγούδια από τις πρόβες που έκαναν οι Doors στο στούντιο με τον Μάνζαρεκ στα φωνητικά. Αυτά θα είναι τα «(You Need Meat) Don’t Go No Further» και «I’m Your Doctor».

Η επετειακή κυκλοφορία του «Soft Parade» είναι ήδη διαθέσιμη για προπαραγγελία και θα κυκλοφορήσει σε τριπλό CD και συλλεκτικό βινύλιο 15.000 αντιτύπων.

Ακολουθεί το track list

Disc One

1. “Tell All The People”

2. “Touch Me”

3. “Shaman’s Blues”

4. “Do It”

5. “Easy Ride”

6. “Wild Child”

7. “Runnin’ Blue”

8. “Wishful Sinful”

9. “The Soft Parade”

10. “Who Scared You” — B-side

Disc Two

1. “Tell All The People” (Doors only mix)*

2. “Touch Me” (Doors only mix w/new Robby Krieger guitar overdub)*

3. “Runnin’ Blue” (Doors only mix w/new Robby Krieger guitar overdub)*

4. “Wishful Sinful” (Doors only mix w/new Robby Krieger guitar overdub)*

5. “Who Scared You” (Doors only mix)*

6. “Roadhouse Blues” – Screamin’ Ray Daniels (a.k.a. Ray Manzarek) on vocal*

7. “(You Need Meat) Don’t Go No Further” – Screamin’ Ray Daniels (a.k.a. Ray Manzarek) on vocal*

8. “I’m Your Doctor” – Screamin’ Ray Daniels (a.k.a. Ray Manzarek) on vocal*

9. “Touch Me” (Doors only mix)*

10. “Runnin’ Blue” (Doors only mix) *

11. “Wishful Sinful” (Doors only mix)*

Disc Three

1. “I Am Troubled”

2. “Seminary School” (aka “Petition The Lord With Prayer”) *

3. “Rock Is Dead” – Complete Version *

4. “Chaos” *

*ακυκλοφόρητα τραγούδια