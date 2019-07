ΜΟΥΣΙΚΗ

Τα πρώτα οκτώ άλμπουμ των Black Sabbath επανακυκλοφορούν σε μια νέα συλλογή με τίτλο «The Vinyl Collection 1970-1978».

Πρόκειται για τα άλμπουμ Black Sabbath (1970), Paranoid (1971), Master of Reality (1971), Vol. 4 (1972), Sabbath Bloody Sabbath (1974), Sabotage (1975), Technical Ecstasy (1976) και Never Say Die! (1978), όλα φυσικά με τραγουδιστή τoν Ozzy.

To συλλεκτικό box set θα κυκλοφορήσει μόνο σε βινύλιο στις 6 Σεπτεμβρίου σε μόλις 3.000 κομμάτια και μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει θα περιλαμβάνει remastered εκδοχές τραγουδιών, όπως και δυο ακυκλοφόρητες μίξεις του Εvil Woman και Into The Void.

Monomania track list:

Side One

1. “Evil Woman (Don’t Play Your Games With Me)” *

2. “Wicked World”

3. “The Wizard”

4. “Iron Man” (Edited Version)

Side Two

1. “Paranoid”

2. “Into The Void” (Edited Version) **

3. “Sabbath, Bloody Sabbath” (Edited Version)

4. “It’s Alright”

5. Radio Spot For Black Sabbath

* ακυκλοφόρητο στις ΗΠΑ

** ακυκλοφόρητο