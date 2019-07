ΜΟΥΣΙΚΗ

Το Σάββατο 27 Ιουλίου ο Βρετανός superstar dj/producer Hot Since 82, ορόσημο στους εκπροσώπους της νέας house γενιάς και label boss της "Knee Deep In Sound" θα εισβάλει με τον ξεσηκωτικό του ήχο στο booth του Bolivar Beach Bar για μια αξέχαστη βραδιά. Bass-heavy & garage - influenced ήχοι θα σαρώσουν το dancefllor του Bolivar ταξιδεύοντας το κοινό σε ιδιαίτερα μουσικά μονοπάτια. Μαζί του οι Agent Greg & Steph. Powered by Blend Athens.

Ήταν το 2010 όταν ο Dj Daley Padley σε ένα afterparty στην Ibiza λόγω διακοπής του ήχου, συνέδεσε το iPhone του στα ηχεία του party κι έτυχε να ακουστεί ένα από τα κομμάτια [Let It Ride] που δούλευε εκείνη την περίοδο. Οι αντιδράσεις του κοινού ήταν ενθουσιώδης. Αποτέλεσμα ήταν να το στείλει στον φίλο του και γνωστό Δανό παραγωγό Noir, ο οποίος το κυκλοφόρησε από την Noir Music το ίδιο καλοκαίρι. Το κομμάτι πέταξε στην κορυφή των deep house charts φτάνοντας στο Νο3 του Beatport. Με αυτόν τον περιπετειώδη τρόπο ένα νέο στυλ από bass - heavy, garage -influenced ήχους έκανε την εμφάνιση του. Ο Hot Since 82 μόλις είχε γεννηθεί.

Έκτοτε, η πορεία του Hot Since ‘82 είναι απλά απίστευτη. Αποτελεί έναν από τους 10 καλλιτέχνες του Beatport με τις καλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών με το remix του “Bigger Than Prince”. Πρωτοσέλιδο στο Mixmag το 2014, τέσσερις BBC Radio One “Essential New Tunes”, δύο παρουσίες στην εκπομπή Essential Mix του Pete Tong στο BBC Radio 1 το 2013 και το 2015 με ένα 2ωρο κι ένα 3ωρο dj set αντίστοιχα, εμφανίσεις στα καλύτερα festival του πλανήτη συχνά μάλιστα συνοδευόμενος από έγχορδο κουαρτέτο, 7 συνεχόμενα χρόνια στην Ibiza και 3 συνεχόμενες σεζόν στο Labyrinth στην Pacha.

Μπαίνοντας το 2019, ο Hot Since ‘82 έχει επιτύχει αυτό που όλοι οι επίδοξοι καλλιτέχνες μπορούν μόνο να ονειρεύονται. Έχοντας ταξιδέψει εκτενώς σε πέντε ηπείρους το μουσικό brand “Hot Since ‘82” έχει γίνει συνώνυμο των international club και των τεράστιων φεατιβάλ με ατέλειωτα sold out. Ποιο είναι το μυστικό; Σύμφωνα με τον ίδιο απλό "Μου αρέσει να αλληλεπιδρώ με το πλήθος. Τα συναισθήματα σε έναν δίσκο έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για μένα. Η αποστολή μου είναι να «μεταφέρω» με τη μουσική μου το κοινό σε άλλα μέρη και να ελπίζω πως θα απολαύσουν το ταξίδι αποχωρώντας από το venue με ένα αίσθημα φωτισμένης ενέργειας!

O βρετανός Dj Daley Padley γνωστός κι ως Hot Since 82 αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά ονόματα του σήμερα στη house. Η επίσημη εκπαίδευση του ξεκίνησε στην ηλικία των 17 ετών στην πατρίδα του στο Barnsley, όπου έπαιζε ένα 12ωρο set κάθε Κυριακή. Κατόρθωσε το 2006 να κλείσει εμφάνιση στο club Amnesia στην Ίμπιζα. Το 2010 ξεκίνησε το project “Hot Since ‘82”. Το 2013 του ανατέθηκε το remix του κομματιου “Bigger than Prince” του μουσικού πρωτοπόρου Green Velvet aka Curtis Jones που με την κυκλοφορία του έφτασε στο No1 του dance music chart του Beatport. Κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο “Little Black Book”, τον Οκτώβριο του 2013 από το label Moda Black Records. Tο album περιλαμβάνει συνεργασίες με τον Joe T Vannelli και τον Thomas Gandey, καθώς και remixes των Rudimental και Shadow Child. ο Hot Since ‘82 ξεκίνησε το δικό του label με τίτλο, «Knee Deep in Sound», το 2014, στο προωθεί ανερχόμενους καλλιτέχνες με σκοπό έναν underground "vinyl" ήχο. Το 2017, ο Padley ήταν υποψήφιος για την παραγωγή της χρονιάς στα Ηλεκτρονικά Βραβεία Μουσικής. Στις 23 Μαΐου 2019, ο Padley ανακοίνωσε το ντοκιμαντέρ Even Deeper Brazil που διερευνά την κουλτούρα του χορού στη Βραζιλία.

Feel the Sand, Feel the Sea, Feel the Air

Live the Experience

Hyperlinks

Official Facebook Event Page: www.facebook.com/events/2418130951760338/

Bolivar

Official Url: https://www.bolivar.gr/

Official Facebook Page: https://www.facebook.com/BolivarBeachBar/?fref=ts

Official You Tube Page: https://www.youtube.com/channel/UCn74-PKG6l3mC7STG0od2hQ

Official Google Map: https://www.google.gr/maps/place/Bolivar+Beach

Event Info:

Doors Open: 21:00

Είσοδος: Ταμείο: 12€ με ποτό ή μπύρα (cocktails - special drinks + 3€)

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου – Transportation Check Link: http://www.zee.gr/stop/1549

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684