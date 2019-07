ΜΟΥΣΙΚΗ

Το παγκόσμιου βεληνεκούς project “The Soundgarden" επιστρέφει στο Bolivar Beach Bar μετά από 2 χρόνια με εντυπωσιακό τρόπο παρουσιάζοντας μια μοναδική κι αξεπέραστη μουσική συνάντηση. Tην Παρασκευή 26 Ιουλίου 2 θρύλοι της electronica, ο μυθικός Nick Warren κι ο El Maestro Hernan Cattaneo έρχονται με άγριες διαθέσεις για να μας προσφέρουν μια γερή γεύση από ήχους της σύγχρονης house σκηνής έχοντας στις αποσκευές τους αρκετό νέο υλικό σε ένα πολύωρο b2b set. Στις 26 Ιουλίου η χρυσαφένια παραλία του Bolivar θα μετατραπεί σ’ έναν μαγευτικό ηχητικό παράδεισο γεμάτο υπέροχους progressive & tech sound ήχους και δυνατά vibes! Μαζί τους στα decks GPal B2B George Seragos & Steph.

Με βάση τα δεδομένα από τις παρουσιάσεις του Soundgarden ανά τον πλανήτη, δεθείτε γερά κι ετοιμαστείτε για πανίσχυρους progressive UK ήχους, εξαιρετικό mixing percussion καθώς ταυτόχρονα η deep trance δίνει το δικό της ρυθμό, ενώ τα φωνητικά συμπληρώνουν ιδανικά όποτε χρειάζεται το show. Ξεκάθαρα το Soundgarden project συνολικά αντανακλά το εκλεπτυσμένο μουσικό γούστο του σπουδαίου Nick Warren κι αποτελεί την επιτομή της ένωσης διαφόρων μουσικών ειδών στη σειρά των compilation mix του.

To Soundgarden ξεκίνησε στην Ιμπιζα το 2015, με headliners ονόματα όπως Hernan Cattaneo, Guy J, Eelke Kleijn, Guy Mantzur, Omid 16B, Jody Wisternoff. Την επόμενη χρονιά πέρα από το residency στην Ίμπιζα παρουσιάστηκε στο Amsterdam Dance Event, σε μια μουσική γιότ εβδομάδα γεμάτη πάρτι στο Μαϊάμι με την Sudbeat και σε ένα από τα off-Sonar event του Sonar Festival, ενός από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο, festival ηλεκτρονικής μουσικής του κόσμου που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη Βαρκελώνη. Και συνεχίζει εντυπωσιακά σε διάφορα μέρη του πλανήτη και το 2019, από τα οποία δε θα μπορούσε να λείπει το Bolivar Beach Bar!

Για τον Nick Warren τα λόγια περιττεύουν. Αποτελεί ξεκάθαρα μια από τις πιο μαζικά αναγνωρισμένες και αξιοσέβαστες περιπτώσεις καλλιτέχνη, τόσο για το γεγονός ότι παραμένει στην κορυφή παράγοντας συνέχεια καινοτομίες, όσο και για το ότι ταυτόχρονα ο προσωπικός ήχος του είναι τόσο χαρακτηριστικός που από ένα σύντομο άκουσμα αντιλαμβάνεσαι την παρουσία του στα decks. Ο Βρετανός καλλιτέχνης της progressive house που ξεκίνησε την καριέρα του ως tour dj των Massive Attack και καθιερώθηκε μουσικά μέσα από τις σπουδαίες του παραγωγές στην Global Underground και τη Renaissance, συνεχίζει ακάθεκτος, ως επικεφαλής του δισκογραφικού label Ηope Recordings και ως δημιουργός κι οικοδεσπότης του Soundgarden project, να μας εντυπωσιάζει.

Με 30 χρόνια γεμάτα dj set, 11 album, 30 singles και 50 remixes δίκαια ο Hernan Cattaneo έχει χαρακτηριστεί El Maestro και θεωρείται ο θεμελιωτής της underground house σκηνής. Πρωτοπόρος της electronica της Λατινικής Αμερικής, αποτελεί συνώνυμο του πάθους και της αγάπης για την dance μουσική με πάρα πολλές παραγωγές σε σημαντικά lebels όπως Perfecto του πασίγνωστου Paul Oakefold, Urban Torque και την διάσημη Rennaisance.

Feel the Sand, Feel the Sea, Feel the Air

Live the Experience

Hyperlinks

Official Facebook Event Page

Προπώληση

E -Tickets: Αποκλειστικά από το Viva.gr

και Τηλεφωνικά στο: 11876

Event Info:

Doors Open: 21:00

Είσοδος: Προπώληση: 13€ | Ταμείο: 15€

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου – Transportation Check Link: http://www.zee.gr/stop/1549

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684

Bolivar

Official Url

Official Facebook Page

Official You Tube Page