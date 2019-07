ΜΟΥΣΙΚΗ

Σε ένα από τα κορυφαία outdoor dance event της φετινής συναυλιακής σεζόν η F.S.I. Events παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη Alteza την Παρασκευή 2 Αυγούστου με headliners τους ηγέτες και ανανεωτές του σύγχρονου Psy Trance ήχου και παγκοσμίως κορυφαίους Vini Vici απευθείας από το stage τους στην Tomorrowland στο Bolivar Beach Bar!!! Μαζί τους η ανερχόμενη κι εκρηκτική Reality Test. Ετοιμαστείτε για ότι πιο χορευτικό κυκλοφορεί στον πλανήτη από το παγκόσμιο φαινόμενο της σύγχρονης χορευτικής μουσικής και των ρεκόρ πωλήσεων Vini Vici. Ένα ανεπανάληπτο show και μια μοναδική εμφάνιση που θα σας καθηλώσει!

Το super hot και viral ξεσηκωτικό δίδυμο των Vini Vici έρχεται για να μας προσφέρει απλόχερα τους κατακλυσμικούς, αυθεντικούς και γοητευτικούς του ήχους που το έχουν τοποθετήσει πολύ πιο πέρα από το παγκόσμιο ψυχεδελικό φάσμα. Χωρίς καμιά αμφιβολία το πρωτοποριακό αυτό δίδυμο με τη μοναδικότητα του ήχου του κατάφερε να οδηγήσει την psy σκηνή σε μια καινούρια εποχή. Η θεμελιώδης επιτυχία τους είναι πως κατόρθωσαν να συνενώσουν κάτω από τον ήχο τους fans από διαφορετικές έως κι αντίθετες μουσικές κατευθύνσεις. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου πως δέχονται διαρκώς προτάσεις για συνεργασίες πάνω σε κομμάτια από καλλιτέχνες που προέρχονται από διαφορετικά είδη όπως EDM, Trap, Trance αλλά κι από τεράστια ονόματα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας όπως Armin Van Buuren, Steve Aoki, Alok, W&W, Trumbet κ.α.

Πρώτοι σε πωλήσεις και ταυτόχρονα κάτοχοι του ρεκόρ πωλήσεων σε όλα τα είδη της χορευτικής σκηνής έχουν εξελιχθεί σε βασικούς headliner από τα πιο underground έως τα πιο κοσμικά μουσικο - χορευτικά γεγονότα του πλανήτη αλλά και στην τελική επιλογή για τα "opening ceremonies" στα μεγαλύτερα μουσικά Festival εκτοπίζοντας μεγαθήρια της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.

Ξεκάθαρα αποτελούν το πιο unique σχήμα που έχει αναδειχθεί ποτέ ανάμεσα σε μουσικές κατηγορίες Trance, EDM, Progressive, Psy trance, όπως προκύπτει άλλωστε και από την Νο 1 θέση τους σε πωλήσεις για τις δύο συνεχόμενες τελευταίες χρονιές, από κάθε είδος της χορευτικής μουσική βιομηχανίας. Αμέτρητα gigs ανά τον πλανήτη, συνεργασίες με ονόματα – τέρατα της Ηλεκτρονικής Dance Μουσικής όπως Astrix , Armin Van Buuren , KSHMR , Dimitri Vegas & Like Mike, κυκλοφορίες που σημείωσαν τεράστια επιτυχία “Great Spirit“ , “The Tribe” , “FKD up Kids” , “In & Out” κ.α. σε μερικά από τα μεγαλύτερα Trance labels, όπως η Iboga, με πάνω από 15.000.000 YouTube hits. Αναμφίβολα, οι Vini Vici έχουν καταφέρει να γιγαντώσουν την Psy – Trance μουσική στο ευρύ κοινό και έχουν θέσει τις βάσεις για μία τεράστια καριέρα!

Ένα από τα πιο δημοφιλή κομμάτια τους το “Great Spirit” βοήθησε την εξέλιξη τους προς τη δόξα μιας κι εξελίχθηκε σε ένα από τα καλύτερα κομμάτια για το 2017 με τους ανεπανάληπτους λυρικούς του ύμνους. Από την κυκλοφορία του και μετά εκατομμύρια οπαδών παγκοσμίως έχουν τραγουδήσει τους ύμνους του κομματιού.

“Wakan Tanka, Hunkaschila, Wohitika Oyate, Nagi Tanka, Tunkasila Akicita, Oyate.”

Το “Free Tibet Remix”, αποτελεί το psytrance κομμάτι με τα περισσότερα views στην ιστορία της σκηνής αγγίζοντας τα 60, 000,000 στο Youtube και το πρώτο που έφτασε στο Top10 chart (#2) του Beatport.

Κάποτε ο Ιούλιος Καίσαρας είπε “Veni, Vidi, Vici” που στην ακριβή του μετάφραση σημαίνει «Ήλθα, είδα, νίκησα». Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία πως οι Matan και Aviram γνωστοί κι ως Vini Vici εφάρμοσαν το ρητό αυτό στο έπακρο στον κόσμο της ηλεκτρονικής μουσικής!

Μαζί τους η πριγκίπισσα της Psy Trance Reality Test, η σημαντικότερη γυναίκα παραγωγός και όπως την αποκαλούν οι ίδιοι "Female VINI VICI". Η Nica Iliuhin 29 χρονών, με έδρα το Τελ Αβίβ και το Βερολίνο εδώ και μερικά χρόνια έχει βαλθεί να κατακτήσει τον κόσμο της progressive psytrance με τις μελωδικές και γεμάτες ενέργεια εμφανίσεις της και έχοντας ήδη να εισαγάγει στοιχεία στον ήχο της που χαρακτηρίζουν με μοναδικό τρόπο τις παραγωγές της. Το 2018 κυκλοφόρησε από την Armada Music – σε Remix το θρυλικό κομμάτι από “Adam K & Soha - Twilight”. Η πρώτη της κυκλοφορία “Karma", πραγματοποιήθηκε το 2019 σε συνεργασία με τους Vini Vici και τους “Shanti people” ως η πρώτη κυκλοφορία από την Alteza Records κι αποτελόντας μέρος από το Smash the House. Η δεύτερη κυκλοφορία της το 2019 έχει τίτλο “Kabalah" σε συνεργασία με τον Blastoyz.

Feel the Sand, Feel the Sea, Feel the Air

Live the Experience

Hyperlinks

Official Facebook Event Page

E -Tickets: Αποκλειστικά από το Viva.gr

και Τηλεφωνικά στο: 11876

Event Info:

Doors Open: 21:00

Είσοδος: Προπώληση: 15€ | Tαμείο: 15€

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου – Transportation Check Link: http://www.zee.gr/stop/1549

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684

Bolivar

Official Url

Official Facebook Page

Official You Tube Page