ΜΟΥΣΙΚΗ

Σε γεφύρι της Άρτας έχει εξελιχθεί το Woodstock 50, το φεστιβάλ που επρόκειτο να τιμήσει τα 50 χρόνια του θρυλικού Woodstock του 1969.

Αν και την άνοιξη οι διοργανωτές είχαν αποφασίσει τη ματαίωση του φεστιβάλ τώρα ανακοινώνεται ότι θα γίνει κανονικά τις ημερομηνίες που είχε προγραμματιστεί, δηλαδή 16-18 Αυγούστου.

Ωστόσο η διοργάνωση δεν θα γίνει στο Watkins Glen της Νέας Υόρκης όπως επρόκειτο αρχικά αλλά στο Merriweather Post Pavilion στο Μέρυλαντ. Άλλωστε τα κύρια πρόβληματα που αντιμετώπισε η φιλόδοξη διοργάνωση ήταν η ετοιμότητα του χώρου ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες φιλοξενίας 100.00 περίπου ατόμων και η αδειοδότηση.



Το θρυλικό Woodstock του 1969



Δημοσίευμα των New York Times αναφέρει ότι κανείς από τους καλλιτέχνες του αρχικού line up δεν έχει επιβεβαιώσει ότι θα συμμετέχει στο νέο τόπο διεξαγωγής του, ενώ την ίδια στιγμή οι διοργανωτές επιβεβαιώνουν στους New York Times ότι θα γίνει και υποστηρίζουν ότι το τελικό line up έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Θυμίζουμε ότι οι Black Keys που επρόκειτο να εμφανιστούν ως headliners με μια λιτή ανακοίνωση στον Twitter τον Απρίλιο, είχαν δηλώσει ότι αποχωρούν από τη διοργάνωση.

Τα ονόματα που θα εμφανιστούν στη σκηνή του Woodstock 50 μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τους: The Killers, Miley Cyrus, Santana, Robert Plant, Dead & Company, Chance the Rapper, Imagine Dragons και Halsey.