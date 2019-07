ΜΟΥΣΙΚΗ

Σαράντα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την κυκλοφορία του θρυλικού άλμπουμ «Highway to Hell» των AC/DC.

Το έκτο στούντιο άλμπουμ των Αυστραλιανών hard rockers κυκλοφόρησε στις 27 Ιουλίου 1979 από την Atlantic Records.

Το συγκρότημα ξεκίνησε την σύνθεση τραγουδιών και την ηχογράφηση ντέμο, τον Ιανουάριο του 1979 στα Albert Studios του Σίδνεϊ και οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν στα Criteria Studios του Μαϊάμι τον Φεβρουάριο του 1979 και στα Roundhouse Studios του Λονδίνου τους δύο επόμενους μήνες. Ως εκ τούτου αποτέλεσε το πρώτο άλμπουμ της μπάντας που ηχογραφήθηκε εκτός Αυστραλίας.

Πρέπει να αναφερθεί ότι το «Highway to Hell» είναι το πρώτο άλμπουμ των AC/DC το οποίο κατάφερε να μπει στο Top-100 του Billboard, φθάνοντας στο No17 και πουλώντας μάλιστα πάνω από 7 εκατ. αντίτυπα. Μέσα σε 6 μήνες ο δίσκος έγινε πλατινένιος. Μέχρι σήμερα έχει γίνει επτά φορές πλατινένιο στις ΗΠΑ, πέντε φορές στην Αυστραλία και δυο φορές στον Καναδά.

Λέγεται ότι ο τίτλος του άλμπουμ οφείλεται σε φράση του Άνγκους Γιανγκ όταν του ζητήθηκε να περιγράψει την περιοδεία τους στην Αμερική. Ωστόσο υπάρχει και μια άλλη εκδοχή που θέλει το όνομα να αντλεί την έμπνευσή του από τον χαρακτηρισμό που έδιναν στον αυτοκινητόδρομο Canning στην Αυστραλία ο οποίος περνά και από την περιοχή που έμενε ο Μπον Σκοτ και στον οποίο πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Παράλληλα, σε συνέντευξή του τον Οκτώβριο του 2009 ο Μπράιαν Τζόνσον είχε δηλώσει ότι εμπνεύστηκε τους στίχους στη διάρκεια ενός ταξιδιού του με πούλμαν από τη Μελβούρνη ή το Σίδνεϊ στο Περθ. Η έμπνευση του ήρθε τη μαγική στιγμή που έδυε ο ήλιος μοιάζοντας με πύρινη μπάλα και εκείνος δεν είχε τίποτα να κάνει.

Θυμίζουμε ότι το «Highway to Hell» ήταν το τελευταίο άλμπουμ με frontman τον Μπον Σκοτ ο οποίος πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου 1980 από οξεία δηλητηρίαση από αλκοόλ. Το επόμενο άλμπουμ «Back In Black» ήταν αφιερωμένο σε εκείνον.

Το εξώφυλλο του δίσκου απεικονίζει τον Άνγκους Γιανγκ με σχολική στολή και κέρατα διαβόλου. Γεγονός που προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις από θρησκευτικές οργανώσεις. Επίσης κάποιοι είχαν ισχυριστεί ότι παίζοντας το δίσκο ανάποδα ακούγονται σατανιστικά μηνύματα. Η αποστομωτική απάντηση ήρθε από τον Άνγκους Γιανγκ δήλωσε «δεν χρειάζεται να παίξεις το άλμπουμ ανάποδα, διότι ποτέ δεν κρύψαμε τα μηνύματα. Το έχουμε ονομάσει "Highway To Hell". Τί πιο ξεκάθαρο από αυτό;». Από την άλλη πάλι, ο serial killer Ρίτσαρντ Ραμίρεζ είχε ισχυριστεί ότι το άλμπουμ αυτό ήταν που τον ενέπνευσε στο να αρχίσει τις δολοφονίες.

Οι AC/DC έπαιξαν κομμάτια του άλμπουμ στην τελετή ένταξής τους στο Rock and Roll Hall of Fame το 2003.

Γιορτάζοντας τα 40 χρόνια κυκλοφορίας του, το γκρουπ ήδη έχει ανεβάσει στο επίσημο κανάλι του στο YouTube την εμφάνιση που έκανε στο σόου Countdown της ολλανδικής τηλεόρασης στις 13 Ιουλίου 1979, υλικό το οποίο διατίθεται online για πρώτη φορά.

Επίσης, τις τελευταίες ημέρες οι Αυστραλοί έχουν αρχίσει να δηλώνουν ξανά την παρουσία τους σε Instagram και facebook ανεβάζοντας επετειακά ποστ, ενώ παράλληλα έχουν φουντώσει οι φήμες για επιστροφή του Μπράιαν Τζόνσον ο οποίος αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει με την ακοή του. Οι φήμες θέλουν το συγκρότημα να ετοιμάζει μεγάλη διετή επετειακή περιοδεία, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται αυτό από του ίδιους.

To tracking list του άλμπουμ

1. Highway to Hell

2. Girls Got Rhythm

3. Walk All Over You

4. Touch Too Much

5. Beating Around the Bush

6. Shot Down in Flames

7. Get It Hot

8. If You Want Blood (You've Got It)

9. Love Hungry Man

10. Night Prowler