ΜΟΥΣΙΚΗ

Σήμερα ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης συμπληρώνει τα 94 χρόνια του. Με αφορμή τα γενέθλιά του, θυμόμαστε την εκτέλεση του κομματιού «Aν θυμηθείς τ' όνειρό μου» από τους Beatles το οποίο στα αγγλικά μεταφράστηκε ως «The Honeymoon Song».

Ήταν στα τέλη του 1958 όταν ο Μίκης Θεοδωράκης έγραψε το βασικό θέμα της ταινίας «Luna De Meil» («Honeymoon», «Νύχτα Γάμου») του Βρετανού σκηνοθέτη Μάικλ Πάουελ. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Άντονι Στιλ και Λουντμίλα Τσερίνα.

Μάλιστα το τραγούδι των τίτλων «Honeymoon Song», που ερμήνευσε ο Ιταλός τραγουδοποιός Μαρίνο Μαρίνι με το κουαρτέτο του είναι το πασίγνωστο και πολυαγαπημένο «Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου», σε στίχους Βασίλη Καρδή (ψευδώνυμο του Νίκου Γκάτσου), μουσική Μίκη Θεοδωράκη και ερμηνεύτρια τη Γιοβάνα.

Το τραγούδι άρεσε ιδιαίτερα στον Πολ Μακάρτνεϊ και πρότεινε υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος να το ηχογραφήσουν το τραγούδι για τη ραδιοφωνική εκπομπή του BBC «Pop Go The Beatles».

Πράγματι, η ηχογράφηση από τα θρυλικά «Σκαθάρια» έγινε στα στούντιο του BBC στο Λονδίνο στις 16 Ιουλίου 1963 και μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο στις 8 Αυγούστου της ίδιας χρονιάς. Ωστόσο η εκτέλεση των Bealtles παρέμεινε στα συρτάρια του BBC έως τις 30 Νοεμβρίου 1994, όταν συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «The Beatles: Live at the BBC».

Στίχοι

I never knew that a day like today lay before us

I’ve got the sun in my heart and my heart’s in the sun

Skies are as bright as your eyes

The horizon is open

Love is the ceiling

Feelings are reeling

Free as the air

Forever on and forever

Forever on side by side

Who ever knew that we two could be free as we’d fancy?

Fancy is free

But are we who are bound to each other by love?

To each other by love

Who ever knew that we two could be free as we’d fancy?

Fancy is free

But are we who are bound to each other by love?

To each other by love

To each other by love

To each other by love