Ο Έρικ Μπάρτον καλεί το ελληνικό κοινό να φτιάξει το set list της συναυλίας που θα δώσει στο Ηρώδειο στις 27 Σεπτεμβρίου.

Ο θρύλος του ροκ που έχει ιδιαίτερη σχέση και σύνδεση με την Ελλάδα και το ελληνικό κοινό επιλέγει να αποχαιρετήσει τις μουσικές σκηνές με τον πιο ιδιαίτερο τρόπο. Μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε τα τραγούδια που θέλουμε να ακούσουμε στη μοναδική βραδιά στο Ηρώδειο όπου θα παίξει για πρώτη φορά, αλλά και τελευταία στη χώρα μας.

Οι φαν μπορούν να προτείνουν τα τραγούδια που αγαπάνε, κομμάτια που έχει πει με τους Animals, με τους War, δικά του ή διασκευές, στέλνοντας προσωπικό μήνυμα στη σελίδα του στο facebook: https://www.facebook.com/OfficialEricBurdon/

Τα The House Of The Rising Sun, It's My Life, Don't Let Me Be Misunderstood, The Night, We Gotta Get Οut Οf This Place, Spill The Wine, When I Was Young, Tobacco Road είναι μερικά μόνο από τα τραγούδια του Μπάρτον που θέλουμε να ακούσουμε σε κάθε συναυλία του. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε και τα Ι'm Crying, Boom Boom, See See Rider, I Put A Spell On You και Paint It Black.

Πληροφορίες

Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από 30 ευρώ και φθάνουν τα 75 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

ΑΝΩ Διάζωμα

(Γενικής Εισόδου, χωρίς αρίθμηση)

Τα Early bird εισιτήρια του Άνω Διαζώματος στην τιμή των 30 ευρώ εξαντλήθηκαν!

Η τιμή των εισιτηρίων στο Άνω Διάζωμα έχει διαμορφωθεί στα 35 ευρώ

ΚΑΤΩ Διάζωμα

Ζώνη Γ: 40 ευρώ

Ζώνη B: 50 ευρώ

Ζώνη A: 55 ευρώ

Διακεκριμένη Ζώνη Β: 65 ευρώ

Διακεκριμένη Ζώνη A: 75 ευρώ

Για τα ΑμεΑ υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος (ΚΑΤΩ Διάζωμα, Κερκίδα Α, Σειρές 1 – 3). Το εισιτήριο κοστίζει 30 ευρώ, καθώς και το εισιτήριο των συνοδών. Κρατήσεις στο tameia@greekfestival.gr

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ

Επίσημα σημεία πώλησης εισιτηρίων της εκδήλωσης είναι τα παρακάτω:

www.ticketmaster.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 8938 112 (Δευτ. - Κυρ.: 09:00 - 21:00)

Βιβλιοπωλεία Ιανός (Σταδίου 24 & Αιόλου 67, Αθήνα) ΜΟΝΟ με μετρητά

Καταστήματα ΟΠΑΠ https://www.ticketmaster.gr/mm?id=2175383 και https://www.tora.gr/shmeia-eksupiretisis/?categories%5B0%5D=36 τα αντίστοιχα σημεία στο χάρτη.

Εκδοτήρια Ελληνικού Φεστιβάλ (Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσμαζόγλου)