ΜΟΥΣΙΚΗ

Μια γυναίκα από το Ορλάντο απέτρεψε την αυτοκτονία ενός άντρα απαγγέλλοντας στίχους από το τραγούδι «One More Light» των Linkin Park.

H Cristina Settanni, υπάλληλος φροντίδας υγείας οδηγούσε προς τη δουλειά με το αυτοκίνητό της όταν πρόσεξε έναν άντρα να κάθεται στο πεζούλι μιας γέφυρας πάνω από τον αυτοκινητόδρομο.

Σύμφωνα με το Click Orlando, η γυναίκα σκέφτηκε στην αρχή να τον προσπεράσει, όμως αποφάσισε να κάνει στην άκρη και να τον πλησιάσει.

«Δεν σκέφτηκα να σταματήσω, αλλά όταν τον είδα από τον καθρέφτη μου αποφάσισα ότι έπρεπε να σταματήσω, ειδικά όταν δεν το έκανε κανείς άλλος», δήλωσε στο Click Orlando η Settanni. «Σταμάτησα γιατί έχω βρεθεί στη θέση του και ξέρω πώς είναι. Είχε ανάγκη από κάποιον, να του δείξει κάποιος πως τον νοιάζεται, να του πει ότι δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό».

Η Sattanni έκατσε δίπλα στον άγνωστο και άρχισε να τον παρηγορεί απαγγέλλοντας του στίχους από το «One Mord Light»: «Who cares if one more light goes out/ Well, I do».

«Δεν γνωρίζω αν φταίει το τραγούδι, αλλά άρχισε να κλαίει», ανέφερε η γυναίκα. Σύντομα έφτασε ένας αστυνομικός στο σημείο και βοήθησε να τραβήξουν τον άντρα πίσω με ασφάλεια. Ο άγνωστος μεταφέρθηκε σε κέντρο ψυχικής υγείας για να του προσφερθεί η κατάλληλη βοήθεια και υποστήριξη.

Το τραγούδι «One More Light» περιλαμβάνεται στο τελευταίο άλμπουμ των Linkin Park το οποίο κυκλοφόρησε δυο μήνες πριν ο frontam του γκρουπ, Chester Bennington, δώσει τέλος στη ζωή του τον Ιούλιο του 2017.

Το κομμάτι κυκλοφόρησε και σε single μετά το θάνατό του ενώ από τότε η μπάντα δεν έχει κυκλοφορήσει νέα τραγούδια,



Should've stayed, were there signs, I ignored?

Can I help you, not to hurt, anymore?

We saw brilliance, when the world, was asleep

There are things that we can have, but can't keep

If they say

Who cares if one more light goes out?

In a sky of a million stars

It flickers, flickers

Who cares when someone's time runs out?

If a moment is all we are

We're quicker, quicker

Who cares if one more light goes out?

Well I do

The reminders pull the floor from your feet

In the kitchen, one more chair than you need oh

And you're angry, and you should be, it's not fair

Just 'cause you can't see it, doesn't mean it, isn't there

If they say

Who cares if one more light goes out?

In a sky of a million stars

It flickers, flickers

Who cares…