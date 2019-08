ΜΟΥΣΙΚΗ

Πριν μερικές ημέρες ο Κάνιε Γουέστ μάς παρουσίασε μια εντελώς διαφορετική και πιο... θρησκευτική εκδοχή των τραγουδιών «Come As You Are» και «Smell Like Teen Spirit» των Nirvana.

H gospel διασκευή των κομματιού από τον Γουέστ και τη χορωδία του έγινε στο πλαίσιο του εβδομαδιαίου οικογενειακού θεσμού Sunday Service.

Για όσους δεν γνωρίζουν τα Sunday Service είναι μια συνήθεια που ξεκίνησε την πρώτη Κυριακή του 2019 και στην ουσία αποτελούν μια εναλλακτική Κυριακάτικη λειτουργία με βάση τη μουσική. Μάλιστα τα Sunday Service έχουν γνωρίσει μεγάλη επιτυχία και έχουν προσελκύσει πολλά διάσημα ονόματα όπως την Κέιτι Πέρι, την Κόρτνεϊ Λαβ, κ.ά.

Στο πλαίσιο των Sunday Service, o Αμερικανός ράπερ πείραξε και τους στίχους του των δυο κομματιών εντάσσοντας σε αυτά ορισμένους με θρησκευτικό χαρακτήρα: Now's the time / Hurry up / The choice is yours / Don't be late / Just confess / He'll do the rest / Christ is here / Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah ή Let your light shine / it’s contagious / here we are now / inspiration.