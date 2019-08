ΜΟΥΣΙΚΗ

Μια ομάδα τυχερών θαυμαστών της Τέιλορ Σουίφτ είχε την ευκαιρία να βρεθεί στο σπίτι της αγαπημένης τους τραγουδίστριας στο Λονδίνο για να ακούσουν πρώτοι το επερχόμενο άλμπουμ της «Lover».

I was enchanted to meet you @taylorswift13 pic.twitter.com/WI387C8zHZ — Conny (@connychiwa_) 3 Αυγούστου 2019

H… μυστική αυτή προακρόαση έγινε στις 2 Αυγούστου και οι θαυμαστές της Σουίφτ μοιράστηκαν φωτογραφίες στα social media από αυτή τη σπάνια ευκαιρία που είχαν.

Meet the lady who saved me life not once, but thrice. At my lowest, in the darkest of places, at Hospitals, she was there with me. Makes me so happy to see her this happy! I love you @taylorswift13 @taylornation13 ! #londonloverss pic.twitter.com/puDaEOmME9 — єṿѧṅɢєʟ | you look beautiful today (@EvanLeSwifty) 3 Αυγούστου 2019

Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 23 Αυγούστου και φυσικά οι φαν δεν έπρεπε να αποκαλύψουν πολλά πράγματα για αυτό, έτσι αρκέστηκαν απλά να αναφέρουν ότι «το άλμπουμ είναι υπέροχο» ή ότι «υπάρχει κάτι για τον καθένα σε αυτό το δίσκο».

This Love left a permanent mark💫

THANK YOU TAYLOR, from the bottom of my heart THANK YOU for this incredible night! Thank you for inviting me,trusting me,hugging me & smiling at me with your beautiful,blue eyes. I’m forever grateful. Hold on to the memories💛💋@taylorswift13 pic.twitter.com/KNE578WyPF — Sabrina🔮 (@crystalskies___) 3 Αυγούστου 2019

Ένας άλλος θαυμαστής αποκάλυψε όσα τους κέρασε η οικοδέσποινα «υπήρχαν τραγανά ροζ, μπλε και μωβ κεράσματα από ρύζι σε σχήμα καρδιάς. Επίσης είχε M&Ms που σε κάποια έγραφε Lover και άλλα είχαν καρδούλες».

Όπως περιγράφουν οι θαυμαστές οι οποίοι ανέβασαν και τις απαιτούμενες σέλφι με την διάσημη pop star, υπήρχαν πολλά μπισκότα, σοκολάτες και πάρα πολλά επιτραπέζια παιχνίδια, ενώ όλοι τους φεύγοντας πήραν αναμνηστικά δώρα με τον τίτλο του άλμπουμ.